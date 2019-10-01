Кызылорда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Принять участие в национальных играх смогли посетители Ulttyq party в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие состоялось на аллее "Абай" и было приурочено к 175-летию Абая Кунанбаева и предстоящему Дню города Кызылорды. Его организатором выступил Кызылординский областной филиал АО "Жилищный строительный сберегательный банк", сообщила Региональная служба коммуникаций.

Горожане смогли попробовать бауырсаки и поучаствовать в таких национальных играх, как перетягивание каната, поднятие гири и армрестлинг.

В ходе мероприятия были проведены и лотерейные розыгрыши среди вкладчиков банка, которые открыли депозитный счет на 20 000 тенге.

Как сообщалось ранее, в рамках празднования Дня Кызылорды в областном центре пройдут около 40 мероприятий . День главного города Кызылординской области отмечается в течение месяца.

В рамках празднования Дня города с 11 по 14 сентября в Кызылорде прошла неделя молодежи, 15-21 сентября состоялась неделя благотворительности и пропаганды семейных ценностей, 23-28 сентября - неделя знаний. С 30 сентября по 12 октября будет проведена неделя культуры и духовности, в последний день этой недели будут подведены итоги областного фестиваля "Алтын дан - 2019".

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