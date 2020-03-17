Приостановлены регулярные перевозки пассажиров автобусами между Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Монголией

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили об ограничении автобусных перевозок, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса).

Кроме того, приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров (1560 бланков) между Казахстаном и Кыргызстаном (30), Узбекистаном (100), Россией (300), КНР (1000), Монголией (30), Украиной (50) и Таджикистаном (50). Данные бланки предназначены для туристических и заказных маршрутов, уточнили в пресс-службе МИИР.

Также в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты следующие меры: ограничено количество рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном; приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок.

В целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем перевозчики (водители) должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, в том числе: водитель должен строго следовать на СВХ назначения, находиться в кабине своего авто и не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме: АЗС, пунктов питания, продуктовых магазинов, специально оборудованных стоянок для авто либо СТО в случае поломки автомашины. Если водитель обнаружит у себя признаки ОРВИ, он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефону 103 или 112, сообщить о своём состоянии, месте нахождения автомобиля, количества лиц, находящихся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи. После таможенной очистки и выгрузки автомашины, иностранный перевозчик должен загрузить автомашину и осуществить таможенное оформление груза с условием нахождения строго в месте погрузки и таможенного оформления. При ожидании погрузки автомобиль и водитель могут находиться на специальной стоянке для грузовых автомобилей. После загрузки и таможенного оформления водитель должен строго следовать на границу к АПП, через который он должен покинуть Республику Казахстан с соблюдением тех же условий пребывания в Республике Казахстан, как и при въезде в неё. По пути следования иностранного перевозчика к месту назначения и обратно, необходимо свести к минимуму контакты водителя с населением, а также представителями контролирующих органов.

В МИИР отметили, что санитарно-эпидемиологическими службами совместно с таможенными и пограничными службами будут определены пункты пропуска через государственную границу для проезда АТС, следующих в транзитном сообщении, для их дальнейшего сопровождения по территории РК.

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