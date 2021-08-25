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Проблему выплат декретных пособий сотрудникам СМИ решат до конца года - МИОР

24.08.2021 6886
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Правительство пообещало решить проблему выплаты декретных пособий сотрудникам СМИ до конца текущего года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.  
 

В последнее время отдельными представителями журналистского сообщества поднимается вопрос выплаты декретных пособий сотрудникам СМИ после окончания безналогового режима для СМИ во время пандемии. В настоящее время Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством информации и общественного развития разрабатывают соответствующие поправки в законодательство и в сентябре текущего года планируется их внести в мажилис парламента РК", - сообщили в ведомстве.

 
Вопрос находится на личном контроле министра информации и общественного развития.
 
О проблеме заявила на одиночном пикете в минувшую субботу, 21 августа, журналистка информационного портала Informburo.kz Жанна Хабдулхабар. Она потребовала сделать ей перерасчет суммы декретных выплат. По её словам, чиновники Министерства труда ошиблись в расчёте декретных выплат и отказываются исправлять свою ошибку. Вместо 1 миллиона 125 тыс. декретных, Хабдулхабар получила всего 830 тыс. тенге.
 

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