Продававшего в интернете диких птиц браконьера задержали в Акмолинской области

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Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии матча "Астана" - "Челси", который состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, весь личный состав служб и подразделений департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы, сообщает - В преддверии матча "Астана" - "Челси", который состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, весь личный состав служб и подразделений департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы, сообщает Polisia.kz





Службы полиции обеспечат порядок и безопасность дорожного движения как на самом стадионе, так и на прилегающих к нему участках.





В первую очередь полиция информирует жителей и гостей города о том, что в целях предотвращения дорожных заторов на территории, прилегающей к стадиону, с 18.30 до 00.00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова). Кроме того, улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) будет полностью перекрыта, и на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.





Болельщикам рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее, чтобы избежать столпотворения на входе, и воспользоваться общественным транспортом для предотвращения заторов на дорогах. Вход на стадион для любителей футбола будет открыт в 18.00", - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.