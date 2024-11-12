Бакланы гибнут в браконьерских сетях на Каспии  

Популяция сайгаков выросла до 2,8 млн в 2024 году

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатива "Алтын Дала", направленная на охрану степных экосистем Казахстана, стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024 в номинации "Охрана и восстановление природы", - Инициатива "Алтын Дала", направленная на охрану степных экосистем Казахстана, стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024 в номинации "Охрана и восстановление природы", рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.





Эта награда признала выдающиеся достижения в восстановлении численности сайгака и расширении охраняемых природных территорий в Казахстане, пояснили в Минэкологии.





Алтын Дала" была основана в 2005 году как долгосрочное партнерство между Министерством экологии и природных ресурсов РК, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), организацией Fauna & Flora International, Франкфуртским зоологическим обществом (FZS) и Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Главной целью партнеров является восстановление численности сайгака и сохранение степей Казахстана. С тех пор предпринимаются масштабные усилия по созданию и расширению охраняемых природных территорий, восстановлению популяций редких видов и борьбе с браконьерством", - рассказали в ведомстве.





Популяция сайгака в Казахстане, на которую приходится более 98% мировой численности, увеличилась с 21 000 особей в 2003 году до 2,8 миллиона в 2024 году, что является одним из самых успешных примеров восстановления млекопитающих в мире.





Среди других значительных достижений "Алтын Дала" - продолжающаяся работа по восстановлению популяций редких и исчезающих видов, таких как степной орел, кречет и кулан. В 2024 году был успешно завершен проект по реинтродукции куланов в этот регион.





The Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом и сэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, является одной из самых престижных мировых наград, присуждаемых за инновации, способствующие восстановлению планеты.





Ранее сообщалось, что в Казахстане ежегодно погибают тысячи птиц от поражения током на ЛЭП.



