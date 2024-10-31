В Минэкологии назвали возможную причину гибели тюленей в Мангистауской области

Виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме

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Жезказган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура области Улытау проанализировала применение экологического законодательства, - Специализированная природоохранная прокуратура области Улытау проанализировала применение экологического законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.





По его результатам выявлены 125 фактов непредставления 66 операторами I и II категорий отчетов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса). В их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твердых бытовых отходов, принадлежащих аппаратам акимов сельских округов и другие. Это, в свою очередь, не позволяло уполномоченному органу объективно оценить экологическую обстановку в регионе", - проинформировали в прокуратуре.





По данным фактам прокуратурой в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Улытау возбуждены 20 дел по статье 327-1 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение требований по представлению обязательных сведений, предусмотренных экологическим законодательством РК).





В настоящее время по акту надзора прокуратуры департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей.





Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона "О прокуратуре" (невыполнение законных требований прокурора, неуведомление прокурора и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора) руководители департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Улытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.





На сегодня виновными лицами наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге оплачены в полном объеме.