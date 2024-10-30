29.10.2024, 20:31 3641
Количество погибших тюленей в Мангистауской области достигло 289
Фото: инспекция рыбного хозяйства
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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия, продолжает увеличиваться. В период с 24 по 29 октября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями института гидробиологии и экологии в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 289 мертвых тюленей, сообщает Lada.kz.
По данным инспекции рыбного хозяйства, мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.
На место выехали представители инспекции, местного исполнительного органа (МИО), института гидробиологии и экологии, филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk. Причины гибели тюленей будут известны после проведения соответствующих лабораторных исследований.
Научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала, что с конца сентября сотрудники института находятся в Мангистау и проводят мониторинг морской прибрежной зоны на западе полуострова Тюб-Караган. Задача ученых - определить, от чего гибнет каспийский тюлень.
Ранее о погибших краснокнижных животных сообщил у себя на странице в Instagram блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
С целью защиты краснокнижных животных в Казахстане до конца года создадут резерват для каспийских тюленей.
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28.10.2024, 15:21 10656
Более 150 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О погибших краснокнижных животных сообщил у себя на странице в Instagram блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.
По его словам, краснокнижных тюленей вынесло на берег после недавних штормов в районе Баутино в Тупкараганском районе. Ученые насчитали 151 погибшее животное.
По их словам, у некоторых погибших тюленей на телах обнаружены механические повреждения.
Причина гибели пока неизвестна.
Позже сайт Lada.kz сообщил, что туши мертвых тюленей также обнаружили на набережной Актау.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
С целью защиты краснокнижных животных в Казахстане до конца года создадут резерват для каспийских тюленей.
24.10.2024, 11:10 29926
Казахстан и Узбекистан будут вместе улучшать экоситуацию в Аральском бассейне
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента в ходе заседания верхней палаты одобрили закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды".
Как подчеркнула сенатор Ольга Булавкина, соглашением предусматривается расширение двустороннего сотрудничества с Узбекистаном по семи направлениям.
Первое - разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне, что позволит скоординировать действия казахстанской и узбекской сторон по смягчению последствий экологического кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе, а также по сдерживанию песчано-солевых бурь, представляющих собой серьезную и широкомасштабную проблему", - сообщила сенатор.
Вторым направлением, по словам депутата, является взаимодействие в части государственного контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
Третье направление - это координация мероприятий по охране мигрирующих животных, а также видов животных, обитающих на территориях государств сторон.
Данные мероприятия позволяют детально изучить состояние отдельных видов животных, таких как сайгаки, джейраны, архары и др. и основные угрозы, с которыми они сталкиваются. Вести борьбу с браконьерством, незаконными отловом и торговлей, разработать регламент по включению политики сохранения биоразнообразия и мигрирующих видов в национальную энергетическую и климатическую политики", - пояснила Ольга Булавкина.
Четвертое направление - охрана экосистем от деградации и предупреждение песчаных бурь путем повышения устойчивости почвы к ветровой эрозии, защита растительности в естественных степях и пустынях, созданием лесозащитных полос, укреплением системы раннего предупреждения о песчаных бурях путем обмена информацией о климатических и погодных явлениях. Что в свою очередь поможет составлять своевременные и качественные прогнозы, отметила сенатор.
Пятое направление - адаптация к изменению климата включает в себя мероприятия по предупреждению и контролю за загрязнением атмосферного воздуха, загрязнением воды, управлением твердыми бытовыми и опасными отходами, мониторингу состояния и охраны окружающей среды, а также по созданию рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду, и их максимальной ликвидации", - заявила депутат.
Шестым направлением является проведение совместных конференций, круглых столов, встреч, а также рабочих групп по вопросам совместной научно-исследовательской деятельности в области мониторинга окружающей среды.
Седьмое направление - это запуск совместных образовательных программ, научных исследований, а также подготовка кадров и популяризация результатов совместной деятельности в области окружающей среды, что позволит укрепить сотрудничество в сфере экологии и повысить кадровый потенциал двух стран", - добавила сенатор.
Напомним, Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.
23.10.2024, 18:00 34751
Международный день снежного барса отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международный день снежного барса сегодня отмечают в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.
Международный день снежного барса - день, когда мир обращает внимание на это уникальное и величественное животное. Снежный барс, также известный как ирбис, обитает на территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озера". Этот представитель семейства кошачьих, обладающий невероятной грацией и красотой, является символом высокогорных экосистем", - проинформировали в акимате.
По информации пресс-службы, снежные барсы предпочитают обитать в труднодоступных высокогорьях, обычно на высоте от 3000 до 4500 метров. Также отмечается, что популяция этих редких животных охраняется в двенадцати государственных заповедниках, что подчеркивает усилия по их сохранению.
Международный день снежного барса - это не только повод напомнить о важности сохранения этих удивительных животных, но и возможность объединить усилия всех, кто заинтересован в их защите. Каждый из нас может внести свой вклад в охрану природы и поддержать усилия по сохранению этого уникального представителя фауны", - добавили в акимате.
Напомним, в декабре 2023 года Министерство экологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане. По подсчетам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей.
22.10.2024, 11:29 45501
Дело рук человеческих: за полвека в половине популяций численность животных сократилась на 73%
Фото: pexels
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
Всемирный фонд дикой природы выпустил очередной доклад "Живая планета" (...) Во время исследования изучались популяции 34,8 тысячи разных видов диких млекопитающих, рыб, птиц, насекомых и т. д. В 7% из них численность оставалась стабильной, в 43% популяций она увеличивалась, в 50% - сокращалась. Главный вывод, который сделали авторы отчета: средний показатель сокращения в половине изученных популяций диких животных в 2020 году составил 73%", - сообщает energyprom.kz.
То есть, пояснили аналитики, к 2020-му в половине популяций осталось только 27% численности по сравнению с тем, что был на планете полвека назад.
Отмечается, что в разных регионах мира индекс живой планеты изменяется по-разному.
Хуже всего обстоят дела в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где за 50 лет в половине популяций диких животных численность сократилась на 95%. Специалисты Всемирного фонда дикой природы называют такую ситуацию экологическим кризисом и считают, что она может привести к глобальной утрате дикой природы в отдельных уголках планеты. На территории, к которой относится Казахстан - в Европе и Центральной Азии - положение дел не настолько плачевное, как в Латинской Америке. За пять десятилетий в половине популяций млекопитающих, рыб и птиц на Евразийском континенте численность тоже уменьшилась, но не так катастрофически: в среднем на 35%", - заявили они.
Подчеркивается, что основной фактор сокращения численности в отдельных популяциях - антропогенный. Именно человеческая деятельность становится причиной, по которой загрязняются реки, идет браконьерский отлов, происходит глобальное потепление. Второе место среди причин вымирания занимает чрезмерная эксплуатация.
Оценить процессы влияния человека дикую природу в Казахстане позволяют отчеты, которые ежегодно составляют специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РК, последний из которых датирован 2022 годом. В нем говорится, что из 178 видов млекопитающих в Казахстане 17,4% находятся под угрозой исчезновения. Плохо то, что в сравнении с 1990-м этот показатель вырос на 4,6 п. п. Критическая ситуация складывается с 2,8% видов млекопитающих - так называемых краснокнижных животных. В классе птиц доля видов, которые находятся под угрозой исчезновения, за последние 30 лет тоже заметно выросла. Если в 1990 году их было всего 5,8%, то в 2022-м - уже 10%. Количество таких видов увеличилось с 11 до 16, а их доля - с 2,2% до 3,3%", - добавили аналитики.
Напомним, президент Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков.
Как сообщалось ранее, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работу по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
21.10.2024, 15:38 52426
Более 160 тысяч тонн мусора вывезли со стихийных свалок в Астане
Всего с начала года в столице выявили 221 точку несанкционированных свалок
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года в пяти района столицы выявили 221 точку несанкционированных свалок. С них на полигоны вывезли свыше 160 тыс. тысячи тонн мусора, передает официальный сайт акимата Астаны.
Ежедневно во всех районах города проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок.
По данным столичного акимата, по району Алматы ликвидировано 115 участков и вывезено порядка 55 тыс. тонн мусора (порядка 8 тыс. рейсов). В районе Байконыр были ликвидированы 10 участков, с которых вывезли порядка 8 тыс. тонн мусора. По району Есиль были устранены 18 точек, на полигон отправили порядка 20 тыс. тонн мусора. По району Сарыарка отработаны 39 точек стихийных свалок, из которых вывезли около 38 тыс. тонн мусора. Из района Нура с ликвидированных 39 точек было вывезено 40 тыс. тонн мусора.
С начала года за загрязнение мест общего пользования было оштрафовано порядка 9 тыс. правонарушителей на общую сумму свыше 136 млн тенге. Вместе с тем за несанкционированный выгруз мусора к административной ответственности привлечен 161 водитель грузового автотранспорта, наложено штрафов на сумму свыше 5 млн 200 тыс. тенге.
Тем временем в Алматы жители окраины пожаловались на стихийный полигон, куда неизвестные выбрасывают не только бытовые отходы и стройматериалы, но и мертвых животных. Местные говорят, что уже находили разложившихся собак, свиней и даже коров, сообщает телеканал КТК.
А в поселке Боралдай близ Алматы местные жители обеспокоены надвигающейся экологической катастрофой. Водоохранная зона постепенно превращается в мусорную свалку. На окраине поселка в лог уже несколько лет грузовики свозят различный мусор.
По данным горакимата, за последний месяц в южной столице выявлено более 20 нарушителей, которые складировали крупногабаритный мусор в неположенных местах. В их отношении составлены административные протоколы со штрафом в размере 10-20 МРП.
20.10.2024, 19:46 61751
Ущерб от краж леса в Павлодарской области составил почти 65 млн тенге за 5 лет
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Павлодар. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области за 5 лет зарегистрировано 216 случаев незаконной вырубки леса, уничтожено 2,7 тысячи кв. м лесного фонда, сообщает Kazinform.
Ущерб, нанесенный кражами леса, составил 64,6 миллиона тенге.
Ситуация усугубляется засухой, пожарами и бесконтрольным выпасом скота. Кроме того, дефицит саженцев составляет 722,2 гектара в трех лесных хозяйствах, говорит руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства Руслан Толепбаев.
По его словам, саженцы, спрос на которые вырос за последние 4 года, выращивают в трех питомниках, один из которых находится в национальном парке "Баянаул", еще два - в "Ертіс орманы".
Три лесных учреждения, подчиняющиеся акимату области, вынуждены закупать саженцы через портал госзакупок. Но обычно закупки затягиваются, и саженцы не принимаются в соответствии с правилами районирования лесных сортов. Во время транспортировки не выдерживается регламент перевозок, корни растений пересыхают. Поэтому саженцы должны браться здесь, от наших корней. Только так можно повысить их приспособляемость и увеличить лесной фонд", - говорит руководитель инспекции.
Он рассказал, что на базе лесного резервата "Семей орманы" функционирует единственный в Центральной Азии лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала, соответствующий передовым международным стандартам. Данный проект реализован в шести лесных регионах Казахстана, в том числе в Павлодарской области. Кроме того, на базе подчиняющихся акимату лесоохранных организаций планируют создать закрытый питомник для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Финансирование будет осуществляться за счет лизинга и кредитования через Фонд развития промышленности. Высокие технологии позволяют быстро и качественно вырастить посадочный материал. Ожидается, что это поспособствует увеличению лесных площадей", - пишет сайт.
В целом на территории Павлодарской области за лесной фонд в 478,7 тысячи гектаров отвечают всего 625 человек. Лесной резерват "Ертіс орманы" и природный парк "Баянаул" обеспечены противопожарной техникой на 100%, а местные лесные хозяйства - только на 84%.
Исполняющий обязанности генерального директора "Ертіс орманы" Казбек Аметов рассказал, что на противопожарные системы им выделили из бюджета 2 млрд тенге. В резервате установили 23 вышки с тепловизорами и высококачественными видеокамерами.
Комплекс дает возможность быстро обнаруживать очаги пожаров, возгорания, оперативно принимать меры, что помогает значительно уменьшить ущерб от лесных пожаров, особенно в пожароопасный период. Выявление пожаров осуществляется круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения с обзором 360 градусов, которые фиксируют происходящее в радиусе до 30 километров", - пишет Kazinform.
Вся площадь наблюдения достигает 10 тысяч гектаров. Вышки оборудованы системой, которая ведет метеорологический мониторинг и регистрирует молнии.
Поскольку эта система работает круглосуточно, это дает возможность выявлять не только лесные пожары, но и нарушения лесного законодательства. Видеозаписи, снятые камерами, сохраняются до 30 суток", - рассказал Аметов.
Только в этом году в резервате зарегистрировано 38 случаев пожаров, 33 из них спровоцировали молнии. Ущерб составил более 1 миллиона тенге.
Напомним, в августе полиция задержала на автодороге Павлодар - Семей два КамАЗа, перевозившие сосны объемом более 70 м3 на сумму более 3 миллионов тенге. Лес был незаконно вырублен в Первомайском лесничестве Шалдайского филиала "Ертіс орманы" Щербактинского района и направлялся для реализации в Семей по просроченным и не соответствующим накладным документам.
В конце 2022 года стало известно, что в природном резервате незаконно вырубили лес почти на 5 миллионов тенге.
18.10.2024, 19:11 76776
В Казахстане выявлено более 1,2 млн га лесов высокой природоохранной ценности
В 2021 году создан первый и единственный в Казахстане генетический банк семян особо ценных древесных пород
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане подвела итоги шестилетнего проекта по сохранению биоразнообразия и восстановления лесов в Казахстане.
С 2018 по 2024 годы ПРООН в партнерстве с правительством Казахстана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) реализовала масштабный проект, направленный на сохранение и восстановление лесных экосистем и видового биоразнообразия. Проект охватил 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), восемь лесных хозяйств, 12 сельских округов, четыре села и семь районов в шести областях страны: Абай, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетiсу и Туркестанской. Устойчивые результаты отмечены в лесовосстановлении, устойчивом управлении ландшафтами, укреплении кадрового и технического потенциала природных территорий, сохранении биоразнообразия, развитии экологического туризма и поддержке местных сообществ.
Леса являются катализатором экономического, экологического и социокультурного благополучия людей во всем мире. Признавая высокую ценность лесов, а также осознавая угрозу их потери, ПРООН поддерживает Казахстан в вопросах снижения антропогенных факторов, смягчения последствий изменения климата, сохранения биоразнообразия, восстановления и устойчивого использования лесных экосистем страны для достижения устойчивого развития", - сказал заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
В результате сотрудничества с Министерством экологии и природных ресурсов РК на площади более 14,5 млн га достигнут значительный прогресс в сохранении экосистем и их устойчивом управлении. Этому способствовали повышение эффективности управления пилотными ООПТ, расширение сети ООПТ, завершение функционального зонирования земель, успешная демонстрация проектов по устойчивому управлению пастбищами. Впервые в Казахстане выявлено более 1,2 млн га лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), что позволяет в будущем планировать более эффективные и конкретные действия для охраны особо ценных лесов и их устойчивого управления.
Отмечены результаты в инициативах по лесовосстановлению. В 2019 году в Алматинской области создан Междуреченский лесной питомник, в котором выращивают ценные и редкие для лесного хозяйства виды. В 2021 году создан первый и единственный в Казахстане генетический банк семян особо ценных древесных пород, который обеспечивает долгосрочное хранение семян восемнадцати видов лесообразующих пород.
В ходе реализации совместного проекта были продемонстрированы новые механизмы, определены высокие стандарты и представлены пути решения в области устойчивого управления лесами, ландшафтами и сохранения биоразнообразия. Системно велась работа по укреплению кадрового и технического потенциала пилотных ведомств, развитию экологического туризма, поддержки местных сообществ. Партнерство с ПРООН и ГЭФ имеет высокое значение для Казахстана по части перехода к практике и политике использования новых подходов и механизмов для сохранения ценных экосистем и биоразнообразия", - отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
Работа в рамках этой партнерской инициативы охватывала широкий спектр мероприятий по развитию сети ООПТ и учреждений лесных хозяйств Казахстана. Достигнут значительный прогресс в повышении эффективности управления пилотными ООПТ и лесными хозяйствами за счет усиления материально-технического потенциала, повышения знаний и квалификации сотрудников, использования современных технологий, разработки и обновления планов управления, развития экотуризма. Более 2 300 сотрудников природоохранного сектора прошли обучение по планам управления и использованию новых технологий. Для поддержки научно-исследовательских работ и мониторинга за экосистемами и биоразнообразием в 14 ООПТ и восьми лесных учреждениях внедрены и используются современные средства мониторинга за состоянием биоразнообразия и экосистем, в числе которых система SMART-патрулирования, фотоловушки, тепловизоры, дроны. В 13 отдаленных кордонах ООПТ и лесхозов установлены 28 ветро-солнечные станции для улучшения условий проживания государственных инспекторов и их семей. Одним из ключевых результатов является расширение площади ООПТ на 558,714 га. Специалистами завершены естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию шести новых ООПТ общей площадью более 1,6 млн га и расширению площади трех существующих более чем на 214,000 га.
Внимания заслуживает прогресс в развитии экотуризма и поддержка местных сообществ. В трех национальных парках - Көлсай көлдері, Катон-Карагайском и Сайрам-Угамском - обустроены и запущены экологические тропы, а в пяти ООПТ внедрены виртуальные экотуры. Для поддержки сельских предпринимателей реализована Программа льготного кредитования "Эко Даму", по которой профинансировано 39 "зеленых" бизнес-проектов на общую сумму 227 млн тенге. В 2021 году разработана и внедрена программа дополнительного экологического образования, которая охватила более 100 школ Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Благодаря совместным усилиям по изучению и сохранению снежного барса за последние пять лет отмечается увеличение его численности на 26 процентов. Сегодня в Казахстане насчитывается около 152-189 особей данного редкого вида. Впервые в Казахстане проведена спутниковая телеметрия снежного барса, позволяющая получать точные данные о хищнике и его местообитании. Спутниковыми ошейниками помечено 11 особей хищника.
В ходе шестилетнего проекта ПРООН также содействовала продвижению гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в Казахстане, в частности женщин из сельских районов, прилегающих к ООПТ. При поддержке проекта около 60 женщин получили поддержку для развития бизнеса, прошли курсы переподготовки для ремесленников, а также приняли участие в образовательных мероприятиях проекта.
18.10.2024, 16:41 76791
Жительница Алматы сообщила о строительстве склада для нефтепродуктов близ водоохранной зоны
Аким поручил разобраться с ситуацией на месте
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы с жителями Турксибского района одна из местных жительниц сообщила, что вопреки запрету в водоохранной зоне близ реки строится склад для хранения нефтепродуктов.
На встрече с акимом жительница Алматы сообщила акиму, что в микрорайоне Жаскайрат ведется строительство жилого комплекса застройщиком ТОО "Береке групп".
По ее словам, проектом предусмотрено строительство котельной на газе с резервным топливом и строительством склада для хранения нефтепродуктов объемом около 20 тыс. кубов. Однако участок находится в водоохранной зоне, где размещение складов нефтепродуктов запрещено.
Женщина подчеркнула, что Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило документ о том, что незаконно выданное ранее согласование от бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов аннулировано.
Об этом были оповещены КДС, урбанистика и ГАСК. Каким образом продолжается строительство, если у них нет предпроектные документы?" - спросила алмтинка.
Градоначальник поручил руководителю управления градостроительного контроля разобраться с ситуацией на месте.
Мы в прошлом году пересмотрели проект по жалобам, они сократили объемы стройки. Мы все необходимые базовые требования по водному законодательству, по экологическому законодательству все сделали. По поводу котельной, не знаю, вот сейчас дам поручение разобраться, и доложат мне, соответствует проекту или нет", - добавил Досаев.
Напомним, в поселке Боралдай под Алматы водоохранную зону используют как мусорный полигон. В Алматы выявили более 200 фактов слива нечистот в городскую канализацию и водоемы.
В прошлом году прокуратура выявила в Алматы более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. Бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?