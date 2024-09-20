Резерват для каспийских тюленей создадут до конца года в Казахстане

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит заседание правления Международного фонда спасения Арала с участием делегаций из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, который присутствует в качестве страны-наблюдателя. Во время заседания утвержден план работы исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала на время председательства Казахстана в 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





План включает выполнение поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, укрепление и расширение международного сотрудничества, координацию работы структурных подразделений исполкома МФСА, информационную, аналитическую и агитационную работу по охране природных ресурсов, организацию, проведение и участие в региональных и международных мероприятиях.





Также планом предусмотрена дальнейшая реализация двух масштабных проектов. Это программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.





Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании сообщил, что с начала 2024 года в Северное Аральское море направили 1,9 млрд кубометров воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале достиг 22 млрд кубометров.





В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно. В разгар поливного периода по Сырдарье в море прибывало до 80 кубометров воды в секунду, хотя годом ранее прибывало всего 6 кубометров в секунду. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 22 млрд кубометров. Чтобы обеспечить дальнейшее увеличение объема воды в Северном Арале, мы усиливаем водную дипломатию и разрабатываем вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря", - сообщил Нуржан Нуржигитов.





Отметим, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% - в Узбекистане и 5% - в Казахстане.



