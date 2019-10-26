Проектный офис "Жетісу - адалдык аланы" организовал личный прием граждан с представителями Минюста

Талдыкорган. 25 октября. Kazakhstan Today - В целях формирования антикоррупционного сознания государственных служащих в здании департамента юстиции Алматинской области состоялась встреча, в ходе которой уполномоченный по этике Министерства юстиции Республики Казахстан Алма Сыдыкова и заместитель директора департамента кадровой службы Министерства юстиции Республики Казахстан Максат Жаксыбаев провели личный прием государственных служащих и граждан области, передает Kazakhstan Today.

Организаторами совещания стали департамент юстиции Алматинской области, проектный офис "Жетісу - Адалдык аланы" и департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Алматинской области.

Сегодня в рамках трансформации работы государственной службы Министерством юстиции по примеру Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) проводятся работы по оптимизации, а также принимаются все необходимые меры по улучшению состояния сотрудников как центрального аппарата, так и подведомственных департаментов",- прокомментировал заместитель директора департамента кадровой службы Министерства юстиции Республики Казахстан Максат Жаксыбаев.

Напомним, проектный офис "Жетысу - Адалдык аланы", деятельность которого связана с борьбой со взятками в сфере оказания государственных услуг, здравоохранения, социальной защиты населения, образования, земельных отношений, архитектуры и градостроительства, открылся в Талдыкоргане на базе акимата Алматинской области.

"За 9 месяцев текущего года на площадке проектного офиса были проведены 22 онлайн-конференции с участием первых руководителей государственных органов, где каждый житель в онлайн-режиме смог получить ответы на свои вопросы. Кроме того, проектный офис на еженедельной основе проводит приемы физических и юридических лиц", - сказал руководитель проектного офиса "Жетісу - Адалдык аланы" Аманжол Жазыкбаев.

Проектный офис служит быстрым координирующим центром, где граждане могут решить наболевшие вопросы и проблемы.

Площадки такого рода как "Адалдык аланы" служат хорошим примером, где каждый государственный служащий, в том числе любой гражданин, может свободно без каких-либо барьеров встретиться с первыми руководителями государственных органов и лично задать интересующие вопросы. Проект "Адалдык аланы" по-новому выстраивает работу всей государственной службы", - поделилась уполномоченный по этике Министерства юстиции Республики Казахстан, Алма Сыдыкова.

Напомним, миссией проекта "Жетісу - адалдык аланы" является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти в Алматинской области. В рамках реализации проекта на сегодняшний день подписан Устав проекта "Жетісу - адалдык аланы", в результате создан специально оборудованный и оформленный проектный офис на базе акимата области. В проектном офисе организована деятельность проектных групп по приоритетным направлениям из числа сотрудников ЦГО и областных управлений, представителей гражданского общества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства