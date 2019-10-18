В Алматинской области начата работа проекта "Сапалы жол - Адалдык аланы"

Талдыкорган. 17 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области заработал проектный офис "Сапалы жол - Адалдык аланы", передает Kazakhstan Today.

Напомним, постановлением правительства от 19 марта 2019 года создано РГП "Национальный центр качества дорожных активов", целью которого является проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

В целях построения прозрачного механизма работы Центра совместно с Агентством по противодействию коррупции в рамках проекта "Адалдык аланы" в Алматинской области началась работа проектного офиса "Сапалы жол - Адалдык аланы". Об этом стало известно в ходе пресс - конференции на площадке "Jetisy Media".

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Жандоса Жумабаева, основополагающая концепция проектного офиса направлена на обеспечение гласного и прозрачного контроля на этапе экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог в тесном взаимодействии с гражданским обществом. График выездов согласовывается с мониторинговой группой.

Цель проекта - не привлечь к ответственности строителей, а дисциплинировать подрядчиков. Будет проводиться экспертиза качества с привлечением представителей СМИ. Помимо "Сапалы жол - Адалдык аланы" у нас есть еще одна хорошая новость. Как вы знаете, 26 октября 2018 года в Нур-Султане презентовали уникальный проект, реализованный Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Фондом развития парламентаризма "Интерактивная карта открытых бюджетов". В настоящее время данный проект запущен в Алматинской области. Интерактивная карта открытых бюджетов является площадкой для публикации исполнения бюджетов государственных организаций Республики Казахстан, а также принятия и обработки обращений от граждан. А потенциал карты позволяет нам планировать разработку и внедрение новых возможностей системы с целью эффективного достижения задач антикоррупционной стратегии", - поделился он.

Стоит отметить, что Publicbudget.kz - уникальный проект, созданный для упрощения доступа к общественной информации, повышения уровня доверия к государственной власти граждан Казахстана и создания эффективной диалоговой платформы взаимодействия между властями и гражданским обществом. Проект разработан отечественной IT-компанией "QLT" при поддержке Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и Специальной мониторинговой группы по инициативе Общественного фонда "Фонд развития парламентаризма". По задумке любой желающий сможет 24 часа в сутки контролировать выделенные бюджеты, сверять их с документацией и, в случае выявления расхождений, сообщать об этом в уполномоченный орган, приложив при этом соответствующие фото- и видеоматериалы. На сегодняшний день, в Алматинской области 1353 организаций публикуют бюджеты на данной платформе.





Напомним, в рейтинге стран по качеству автомобильных дорог Казахстан занимает аутсайдерскую позицию - 106-е место из 140.

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