Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за 3,5 года при строительстве дорог коррупционеры нанесли ущерб на 2,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Что касается строительства дорог, здесь за 3,5 года нами зарегистрировано порядка 100 фактов коррупции с ущербом государству в сумме 2,7 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

По информации ведомства, к уголовной ответственности привлечено 55 лиц, из которых на сегодня осуждено 24.

К штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть 40 млн тенге, осужден директор РГУ "Алматыжоллаборатория" за получение взятки на общую сумму 2 млн тенге за согласование изменения материалов при строительстве дорог на более дешевые. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Агентстве.

Кроме того, в Павлодарской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя РГУ "Павлодаржоллаборатория", директора филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и его заместителя. Указанные лица на систематической основе получали взятки от представителей подрядных организаций осуществлявших строительство и реконструкцию дорог Астана - Павлодар и Павлодар - Семей в рамках государственной программы "Нурлы жол". Уголовное дело в отношении этих лиц рассматривается в суде.

Помимо этого, в настоящее время в Мангистауской области расследуются уголовные дела в отношении руководителей областного филиала АО "НК "Казавтожол" . "Директор и заместитель этого предприятия подозреваются в системном получении взяток от подрядных организаций и хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ при строительстве", - уточнили в агентстве.

Также в пресс-службе проинформировали, что с 2016 года по май 2019 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 69 коррупционных правонарушений при строительстве объектов водоснабжения, ущерб государству составил 1,8 млрд тенге. Привлечено к уголовной ответственности 32 лица, из них осуждено 24.

Анализ показал, что более половины преступлений здесь совершаются должностными лицами путем фиктивного подписания актов выполненных работ по договорам госзакупок. Чаще всего регистрируются факты хищения бюджетных средств (25), получения взяток (14) и злоупотребления полномочиями (13)", - уточнили в Агентстве.

В частности, 14 июня текущего года к 6 годам лишения свободы в Жамбылской области осужден директор ТОО "Оркен" Мусралиев У. по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму 706 млн тенге.

Данные деньги предназначались для строительства Магистрального водовода для АО "Управляющая компания свободной экономической зоной "Химический парк Тараза" со 100%-ной долей участия государства. Причиненный ущерб полностью возмещен", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящее время в Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц областного филиала РГП "КазВодХоз" по факту хищения бюджетных средств в сумме более 30 млн тенге, выделенных на субсидирование приобретения питьевой воды.

Еще одним ярким примером является всем известное уголовное дело председателя Комитета водных ресурсов МСХ по факту получения им взятки в сумме 60 млн тенге при заключении договора по реконструкции Соколовского группового водопровода Северо-Казахстанской области. По данному делу проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда содержится под стражей", - заключили в пресс-службе.

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