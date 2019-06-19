Более 500 млн тенге похищено при строительстве автодорог в Мангистауской области

Актау. 18 июня. Kazakhstan Today - Руководители Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" подозреваются в хищении бюджетных средств и получении взяток, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, департаментом Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителем.

Они подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области. Хищения бюджетных средств в сумме более 500 млн тенге осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Также сообщается, что руководители Мангистауского областного филиала "Казавтожол" водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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