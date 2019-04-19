Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Руководителя РГУ "Алматыжоллаборатория" подозревают в получении взяток на 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Алматыжоллаборатория". Он подозревается в получении взяток на общую сумму 2 млн тенге от директора ТОО за общее покровительство в осуществляемой предпринимательской деятельности", - сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога, расследование продолжается.

По данным ведомства, аналогичные преступления выявлены в отношении должностных лиц филиала АО НК "Казавтожол" и РГУ "Павлодаржоллаборатория" по Павлодарской области. В настоящее время дело рассматривается судом.

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