Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В рейтинге стран по качеству автомобильных дорог Казахстан занимает аутсайдерскую позицию, сообщил на совещании в Агентстве по противодействию коррупции первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов, передает Kazakhstan Today.

Он отметил наличие серьезных проблем с качеством автомобильных дорог в Казахстане.

"В рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года международные эксперты отвели Казахстану аутсайдерскую 106 позицию из 140 стран. Не последнюю роль в этом играет коррупция", - сообщил Олжас Бектенов.

По его словам, за последние три с половиной года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 фактов коррупции. В числе изобличенных должностные лица "КазАвтоЖол", "Казавтодор", местных исполнительных органов, а также Центра качества дорожных активов, сформированного на базе Облжоллабораторий.

По информации и.о. директора Департамента превенции Агентства Анар Жаровой, в компании "КазАвтоЖол" зоной повышенного риска определены процедуры закупок. Их закрытость и непрозрачность, а также недостаточный общественный контроль создают предпосылки коррупции. Имеются условия для интересов и отдания предпочтения определенным участникам конкурсов. Высоким коррупционным рискам подвержены контрольные функции. Отсутствие в составе приемной комиссии службы технадзора увеличивает риски потенциального сговора между заказчиком и подрядчиком и влияет на качество работ.

Озвученные недостатки подтверждается и фабулами уголовных дел. В основном руководителями разных категорий областных филиалов "КазАвтоЖол" получают взятки за общее покровительство подрядным организациям либо беспрепятственное подписание актов выполненных работ", - отметили в Агентстве по противодействию коррупции.

Кроме того, в автодорожной отрасли допускаются факты назначения на руководящие посты ранее осужденных за коррупцию лиц.

В ходе совещания Олжас Бектенов также поднял актуальные вопросы качества придорожной инфраструктуры.

Отсутствует освещение в темное время суток. Не проводится должная очистка дорог от камней, снега. Предусмотренные на трассах скотопрогоны не учитывают потребности населения. Они построены не вблизи сел, а по каким-то формальным стандартам… Не соответствующие элементарным санитарно-гигиеническим нормам туалеты вообще унижают человеческое достоинство", - отметил он.

Государство строит дороги, а по ним ездят большегрузные машины с превышением максимальной нагрузки и разрушают покрытие. Сотрудники транспортного контроля, которые не должны допускать этого, за взятки закрывают глаза. То есть кто-то незаконно обогащается, а все другие, в том числе и мы с вами, ездим по разбитым дорогам", - сказал Бектенов.

С учетом обсуждения Агентством даны конкретные рекомендации Комитетам автомобильных дорог, транспорта, АО "КазАвтоЖол", "Казавтодор", Центру качества дорожных активов, местным исполнительным органам по устранению имеющихся проблемных вопросов в сфере автомобильных дорог.

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