Коррупционеры за три года нанесли ущерб на 7 млрд тенге при ремонте автодорог

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Прокуратура выявила за три года ущерб в размере 7 млрд тенге в результате коррупции при строительстве и ремонте автодорог, передает Kazakhstan Today.

За 3 года правоохранительными органами расследовано свыше 100 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог. Причинен ущерб на сумму свыше 7 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, по указанным делам 55 лиц привлечены к уголовной ответственности, 24 уже осуждены.

Также в ведомстве отметили, что с 2015 года в Казахстане в ДТП погибли 11 тыс. человек, 120 тыс. получили различные травмы. На безопасность дорожного движения влияет ряд факторов, в числе которых рост автопарка, состояние дорог, слабая профилактика правонарушений на транспорте и др. Ситуация усугубляется низким качеством подготовки водителей в автошколах и возможностью нелегального получения водительских удостоверений.

Прокурорами выявлены факты выдачи водительских прав свыше 3 тыс. лицам на основе поддельных медсправок, а также 923 лицам, состоящим на диспансерных учетах. В стране функционируют 833 автошколы, большинство которых не обладают необходимой материально-технической базой", - сообщили в ведомстве.

В ходе прошедшего Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью отдельная критика прозвучала в части ненадлежащего качества расследования уголовных дел о ДТП.

За последние два года прокурорами поставлено на учет 45 укрытых уголовных правонарушений, по 13 из которых состоялись приговоры. В этой связи Гизат Нурдаулетов поручил прокурорам жестко пресекать любые нарушения законности, волокиты при расследовании и добиваться строгого наказания для виновных", - сообщили в пресс-службе.

По мнению членов Корсовета, необходимы электронная карта аварийно-опасных участков дорог, общественный мониторинг состояния улично-дорожных сетей, ужесточение ответственности и др. Эти и другие меры будут учтены в едином программном документе по обеспечению безопасности дорожного движения, которая будет разрабатываться МВД и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

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