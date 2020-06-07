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Профессора университета в Нур-Султане уволили за высказывания в соцсети

05.06.2020, 09:37 7534
Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Профессора Евразийского национального университета имени Л. Гумилева уволили после высказываний в соцсети о допустимости насилия в отношении женщин, передает Kazakhstan Today.
 

Университет по результатам проверки в отношении Ерлана Сулеймена сообщает следующее. Комиссия по этике признала его действия не соответствующими общечеловеческим нормам поведения. По рекомендации данной комиссии приказом ректора с работником Е. Сулейменом трудовые отношения расторгнуты", - сообщили в пресс-службе Евразийского национального университета имени Гумилева.

 
Напомним, ранее в Сети появились высказывания профессора ЕНУ Е. Сулеймена о допустимости насилия в отношении женщин. После этого в его адрес посыпалась критика от пользователей соцсети. 
 

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