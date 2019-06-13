Прохладная дождливая погода сохранится в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Прохладная дождливая погода сохранится в Казахстане 13-15 июня, передает Kazakhstan Today.

Сохранение высотной барической ложбины над Казахстаном, по которой продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов северных морей, оставит погоду в республики без изменений. Дожди с грозами и порывистым ветром, а также в дневные часы местами град предполагаются в большинстве областей Казахстана и в предстоящие трое суток", - сообщает "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, после кратковременного повышения температуры вновь ожидается её понижение, и на большей части территории температура будет ниже средних многолетних значений. Только в Мангистауской области предполагается жаркая и без осадков погода.

Также сегодня "Казгидромет" распространил ряд штормовых предупреждений. В частности, в Северо-Казахстанской области 13 июня местами ожидаются туман, гроза, шквал и град. Ветер северо-западный, северный ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду.

Днем 13 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный, северо-восточный до 15-20 метров в секунду.

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