Прохладная осенняя погода с дождями ожидается в выходные в Казахстане

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Прохладная осенняя погода с дождями ожидается в Казахстане 7-9 сентября, передает Kazakhstan Today.

С циклоном и атмосферными фронтами в республике установилась по-настоящему осенняя погода с частыми обильными дождями и дневной температурой воздуха в северной половине +10-20, в южной половине республики +18-25 градусов Цельсия, что ниже климатической нормы на 3-5 градусов Цельсия. Предполагается, что такая температура и дожди сохранятся в Казахстане и в предстоящие трое суток", - сообщили в "Казгидромете".

Лишь в западных областях республики ожидается прекращение осадков и повышение температуры до нормы.

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