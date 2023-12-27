26.12.2023, 10:31 35271
Пропавший известный боксер найден живым в Алматы
Мужчина передан своим родным
Фото: ДП Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавший известный боксер Серик Нурказов найден живым в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Гражданин Нурказов С., 1959 года рождения, найден живым и невредимым и передан своим родным", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что с целью установления местонахождения без вести пропавшего была создана специальная поисковая группа.
По данным поискового отряда "Когам", мужчина пропал без вести 14 декабря. Он вышел из дома в Медеуском районе и не вернулся. Волонтеры также сообщили, что у спортсмена имеется диагноз, но какой именно, не уточнили.
новости по теме
26.12.2023, 14:12 27456
Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд через мобильное приложение
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При помощи мобильного приложения АИС ОИП граждане Казахстана смогут проверить запрет на выезд из страны, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.
Министерство юстиции совместно с республиканской палатой ЧСИ разработало мобильное приложение АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства). Приложение предоставляет гражданам РК удобный и оперативный доступ к надежной информации в области исполнительного производства и интегрирована с системами заинтересованных государственных органов.
По данным Минюста, пользователям доступны:
1. поиск информации в едином реестре должников и оплата судебной задолженности;
2. проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;
3. при осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн-формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках и др.);
4. поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;
5. получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.
В пресс-службе министерства отметили, что мобильное приложение АИС ОИП значительно упростит взаимодействие граждан с исполнительными органами и обеспечит доступ к точной и актуальной информации.
Приложение доступно для скачивания в магазине AppStore и GooglePlay.
25.12.2023, 20:28 52971
Движение ограничили на 12 трассах в пяти областях РК
Дороги закрыты из-за непогоды
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды закрыты для движения несколько трасс республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
По состоянию на 19.00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (гололед, туман, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 12 участках автодорог республиканского значения в 5 областях (Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской).
25.12.2023, 11:23 68026
Известного казахстанского боксера Серика Нурказова разыскивают в Алматы
Бывшему спортсмену 64 года, его ищут с 14 декабря
Рассказать друзьям
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают известного 64-летнего казахстанского боксера Серика Нурказова.
По данным поискового отряда "Когам", мужчина пропал без вести 14 декабря. Он вышел из дома в Медеуском районе и не вернулся. Волонтеры также сообщили, что у спортсмена имеется диагноз, но какой именно, не уточнили.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Серика Нурказова, просят сообщить по телефону +7 702 712 79 22 либо по номеру 102.
Ранее в Генпрокуратуре РК рассказали, что в настоящее время в стране разыскивают 10 748 человек, из них без вести пропали 2176. Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в городе Алматы, а также в Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях.
25.12.2023, 10:45 69271
Китайская авиакомпания запускает регулярные рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская авиакомпания China Southern Airlines запускает рейсы в Казахстан из нового аэропорта города Пекина, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.
С учетом введенного с 10 ноября текущего года безвизового режима между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой с 25 января 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Пекин", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что China Southern Airlines входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая, является крупнейшим воздушным перевозчиком Азии по размеру флота и шестым в мире по объему пассажирских перевозок.
Авиакомпания имеет флот в размере более чем 650 воздушных судов и выполняет полеты в более чем 230 городов в Китае и по всему миру. Рейсы будут выполняться из нового Международного аэропорта Пекин Дасин с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота) на воздушных судах типа Airbus-А320", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
24.12.2023, 17:26 91096
Перекрывших улицу жителей алматинского ЖК "River Park" оштрафовали
Граждане нарушили общественный порядок
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция предупреждает об ответственности за незаконное ограничение движения на дорогах, сообщает Polisia.kz.
В последнее время наблюдаются факты перекрытия гражданами дорог с целью привлечения общественного внимания. Однако проведение таких акций является незаконным.
23 декабря в Алматы жители жилого комплекса River Park перекрыли улицу Макатаева с требованиями подключить отопление.
Граждане нарушили общественный порядок, а также причинили значительные неудобства другим гражданам.
В этой связи в отношении четырех граждан составлены административные протоколы по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств", - сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
Напомним, в домах жилого комплекса River Park, расположенного в Медеуском районе Алматы, ухудшилось теплоснабжение. В акимате данную ситуацию связали с непрофессиональными действиями застройщика.
23.12.2023, 12:38 123476
Военнослужащие Вооруженных сил поздравили фронтовика с вековым юбилеем
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня участнику Великой Отечественной войны Василию Фомичу Шипилову исполнилось сто лет, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.
Поздравить ветерана со знаменательной датой пришли военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы.
Вы принимали участие в освобождении народов Советского Союза и стран Европы от немецко-фашистского порабощения. Победа в этой кровопролитной войне досталась неимоверной ценой. Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за мужество, отвагу и доблестный труд", - сказала начальник группы управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы Гульсим Бакирова.
Василий Фомич родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово Алтайского края и прошел трудный жизненный путь. Службу в армии начал с обучения в школе младших авиаспециалистов, где он освоил профессии воздушного стрелка и радиста.
В апреле 1944 года Василий Шипилов был направлен в разведполк отдельной Приморской армии в качестве воздушного стрелка. В составе подразделений III Белорусского фронта участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Белоруссии, Польши и Германии. Уволился в запас лишь в январе 1950 года.
Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другими юбилейными наградами.
Юбиляр с радостью встретил военнослужащих. Поделившись воспоминаниями о войне, он искренне поблагодарил их за поздравление.
23.12.2023, 09:59 126631
Скопление автомобилей образовалось на границе Казахстана и Кыргызстана
Скопление связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области РК
Рассказать друзьям
Бишкек. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перед пунктом пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" на казахстанско-кыргызском участке границы зафиксировано скопление 468 легковых и грузовых автомобилей.
Как сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана, все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую границу функционируют в штатном режиме.
Скопление транспорта связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области Казахстана, сообщает издание Kabar.
Тем временем в "КазАвтоЖоле" сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения:
в Жамбылской области - на участке дороги Алматы - Ташкент - Термез от села Кенен до села Кайнар;
в Жетысуской области - на участке дороги Ушарал - Достык от станции "Коктума" до станции "Достык".
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, плохая видимость). На автодорогах республиканского значения задействовано 718 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.
22.12.2023, 13:20 136381
Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные услуги в РК остаются одними из самых дешевых среди стран СНГ и Центральной Азии.
Среднемесячный коммунальный платеж для достаточно большой квартиры площадью 85 кв. м (обычно это трёхкомнатная квартира) в Казахстане составляет около 55 долл. США (25 тыс. тг). В эту сумму входят электроэнергия, отопление и кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора. Заметим: квартира в 85 кв. м - типичное жилье скорее для европейских стран. Для более стандартной по меркам РК квартиры площадью около 55-60 кв. м платёж, соответственно, будет заметно меньше: лишь около 35-40 долл. США", - сообщает Ranking со ссылкой на данные портала Numbeo.
Агентство сравнило эти цифры с показателями стран СНГ, включая ЦА и Балтию.
В целом в РК не только достаточно недорогая "коммуналка", но и - это важнее - самое благоприятное соотношение коммунальных платежей со средней заработной платой нетто (то есть после вычета всех налогов и отчислений). Заметим: в Казахстане, по данным Numbeo, такая зарплата нетто составляет 571 долл. США, или около 260 тыс. тг, что очень близко к той медианной заработной плате, которую показывает наша статистика (именно медианной, а не номинальной, то есть более реалистичной)", - пишут авторы материала.
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто.
То есть даже одному человеку оплачивать их не накладно, хотя обычно в квартирах такой площади живут семьи, и зарплату получают два члена таких семей", - подчеркивается в статье.
Для сравнения: в Беларуси, занимающей второе место по соотношению, коммунальные услуги "заберут" 10,4% одной "чистой" зарплаты, в Узбекистане - 11,9%, в Азербайджане и Грузии - более 14%, в России, Литве и Эстонии - более 16%, в Армении - уже 18%, в Украине - 21,7%, а в Латвии - 29,6%.
Самыми "тяжелыми" для кошелька являются коммунальные платежи в Пакистане: сразу 46,3% от одной зарплаты. В число антилидеров также входят Филиппины (28,9%), Греция (23,6%) и Сербия (22,6%).
Близкие к РК показатели отмечаются в таких странах, как Венесуэла (9,9%), Аргентина (10%), Португалия (10,8%), Германия (10,8%) и Великобритания (11,1%).
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане расходы одного домохозяйства на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в третьем квартале текущего года в среднем составляли 39,4 тысячи тенге (то есть чуть более 13 тысяч тенге в месяц в теплое летнее и раннее осеннее время). В целом же общие расходы домохозяйств в третьем квартале текущего года в среднем составляли около 307 тысяч тенге в месяц.
То есть на "коммуналку", ремонт и содержание жилья уходило лишь 4,3% от всех расходов средней семьи. Заметим: среднее домохозяйство в Казахстане состоит из 3-4 человек, а доходы этих домохозяйств обычно составляют зарплаты двоих взрослых членов", - отмечается в материале.
Авторы подчеркивают: хотя сами затраты на "коммуналку" и содержание жилья с учетом инфляции и общего роста цен во всех сферах жизни постепенно увеличиваются, доля этих затрат от всех расходов населения с 2020 года практически не менялась, а ранее и вовсе показывала сокращение. То есть коммунальные услуги в РК как в целом недороги, так и достаточно не накладны с учетом заработных плат и расходов населения.
Сегодня также сообщалось, что среди 90 стран мира Казахстан входит в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. При этом низкие тарифы на воду приводят к ее неэкономному использованию, и, в конечном счете, дефициту.
На сайте Kazakhstan Today в настоящее время проходит опрос на тему "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?". По последним данным, большинство опрошенных (56,56%) тратят на еду и коммуналку от 50 до 70% бюджета, 13,11% - от 30 до 50%, 4,1% - менее 30%. Более 80% бюджета на эти цели уходит у 22,13% опрошенных. 0,82% респондентов ответили, что не тратятся на продукты и комуслуги, еще 3,28% ответили, что им все равно.
Напомним, казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
Читаемое
26.12.2023, 10:40В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года 26.12.2023, 13:3641326В Казахстане с 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников 26.12.2023, 17:2334856Сенатор Закиржан Кузиев заявил о критическом уровне деградации почвы в стране 26.12.2023, 10:3134766Пропавший известный боксер найден живым в Алматы 26.12.2023, 18:3532381В СКО предотвращено неэффективное использование 1,8 млрд тенге 20.12.2023, 20:27146351В двух областях закрыли дороги из-за непогоды 20.12.2023, 16:25140321ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники 22.12.2023, 13:20136591Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ 21.12.2023, 21:26131701Движение ограничили на 9 участках автодорог в четырех областях Казахстана 21.12.2023, 12:00128646Прокуратура ЗКО выявила нарушения в детских лагерях 27.11.2023, 14:41301271Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 27.11.2023, 14:11282161Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" 29.11.2023, 10:47226866Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области 01.12.2023, 09:10208701Что ожидается в Казахстане в декабре 15.12.2023, 19:20193081Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?