Просроченные документы иностранцев, находящихся в Казахстане в период ЧП, еще два месяца будут действительны

Усть-Каменогорск. 19 мая. Kazakhstan Today - В течение двух месяцев иностранцы могут урегулировать свой правовой статус, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что во время режима чрезвычайного положения отсутствовала возможность своевременно оформить документы, приняли решение о признании действительными на территории республики документов, срок действия которых истек или истекает во время действия ЧП и в течение 60 календарных дней после его завершения, сообщает Polisia .kz.

В подразделениях миграционной службы осуществляется прием иностранцев и принимающих их лиц в следующем порядке:

- по вопросам приема, выхода и восстановления в гражданстве Республики Казахстан - с 09.00 до 13.00;

- по вопросам получения разрешения на постоянное место жительства в Республике Казахстан - с 14.30 до 18.30.

К иностранцам, временно оказавшимся на территории РК на момент ЧП, которые не смогли покинуть страну в установленный срок, не будут применяться административные санкции, и они могут выехать из страны до 10 июля без оформления каких-либо дополнительных документов", - добавили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

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