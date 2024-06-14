Простая бухгалтерия: Halyk экономит время для работы с бизнес-партнерами

Фото: Halyk Bank

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С момента выхода продукта "Счет на оплату" многие бухгалтеры Казахстана уже смогли быстрее и эффективнее распределять свою работу.





Для любого бухгалтера в Казахстане одной из главных рабочих проблем стало выставление печатных счетов на оплату для бизнес-партнеров, которая забирала львиную долю времени и сил, не позволяя обращать внимание на более важные дела в бухучете.





В начале весны крупнейший банк страны по МСБ, Halyk, посредством своего сервиса для бизнеса Onlinebank, взялся за решение этой проблемы и запустил продукт "Счет на оплату" совместно с бухгалтерской платформой "1С: Предприятие". За это время уже более 5000 активных клиентов смогли усовершенствовать свою логистику, улучшить отношения с бизнес-партнерами и значительно упросить свою операционку.





"Счет на оплату" был разработан для того, чтобы предоставить всем бухгалтерам бесплатный, простой и доступный сервис для выставления счетов своим партнерам и контрагентам в электронном виде. Многие клиенты отмечали, что раньше на выставление или оплату счетов могло уходить более двух часов.





У бухгалтеров в Казахстане очень много времени и сил занимало выставление счетов контрагентам и партнером, забирая время с подготовки отчетности и аналитике. Cервис "Счет на оплату" в Onlinebank от Halyk намного сократил работу нашим бухгалтерам. Например, недавно мне удалось отправить клиентам 700 счетов на оплату в течение всего 10 минут, что значительно быстрее, чем раньше. Прежде, на это бы ушло минимум 2 дня", - поделилась Асель, главный бухгалтер ТОО "EurasianTech", которое специализируется на оптимизации поставок и закупок.





Также клиенты отмечают удобство сервиса и цифровизацию всей работы. Благодаря улучшенной интеграции с 1С: Предприятие, все выставленные счета на оплату можно спокойно найти в личном кабинете, вместо бесконечного поиска лишних бумажек. Так, на каждом счете отображен универсальный QR-код, который хранит в себе всю нужную информацию о сделке с контрагентами.





Сам сервис можно спокойно подключить в несколько кликов всего за 10 минут, используя ключ от Onlinebank в системе 1С: Предприятие. Быстрое и, что самое главное, бесплатное подключение продукта поможет бухгалтерам сэкономить еще больше времени на выставление счетов.





Для меня, как для владельца бизнеса, очень важна скорость работы всех бизнес-процессов, а также эффективное распределение времени моих сотрудников. С появлением нового сервиса "Счет на оплату" в Onlinebank, я уже сам, не обращаясь к своему бухгалтеру, выставляю счета на оплату через телефон и тут же получаю деньги на развитие бизнеса. Благодаря мобильному приложению Onlinebank, нам доступны все документы в электронном виде для отчетности, и мы перестали хранить счета на бумаге", - отмечает Павел, владелец ТОО "Блины да Пироги" в сфере кулинарии, которая напрямую зависит от работы с поставщиками и контрагентами.





Halyk не собирается останавливаться на этом. Основываясь на отзывах клиентов, Halyk планирует ввести новые функции в продукт и развивать данное направление с еще бОльшей выгодой для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Так, в планах банка двигаться в сторону сферы дистрибьюции и более обширной цифровизации работы бухгалтеров. Это, в свою очередь, позволит экономить ресурсы и, самое главное, время для всех бизнес-клиентов и больше уделять внимания более важным аспектом бухучета.