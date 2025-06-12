Проверки АФМ по месту работы: казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников

В распространяемых объявлениях злоумышленники призывают к сотрудничеству и предоставлению документов

Рассказать друзьям

Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о новых схемах мошенничества, когда злоумышленники по месту работы граждан объявляют о проведении проверок.





По информации ведомства, злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов. При этом для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью.





Затем мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками АФМ, и просят сообщить им сведения о банковских счетах.





Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не обзванивает физических лиц", - предупредили в пресс-службе агентства.





Для проверки достоверности информации граждан призывают обратиться в АФМ или в департамент экономических расследований по месту проживания.



