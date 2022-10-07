Пять незаконно находившихся на территории Кыргызстана несовершеннолетних казахстанцев вернули на родину

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АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министерство просвещения РК вернуло в Казахстан пятерых детей. Несовершеннолетние граждане незаконно находились в Кыргызстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала 2022 года из Кыргызской Республики были возвращены 3 девочки и 2 мальчика", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
В первом случае девочка, 2011 года рождения, незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника.
Также сестра с братом, 2009 и 2011 года рождения, находились в городе Бишкеке. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана. Еще один случай - родные брат с сестрой, 2010 и 2015 года рождения, оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызской Республики. Дети находились незаконно у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", - сообщил вице-министр Гани Бейсембаев.
Все несовершеннолетние доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. В настоящее время ведется работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.