Пятый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице в Алматы

НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока пройдут сильные осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза, на западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20, временами 23 метра в секунду.

На севере, западе Актюбинской области, на юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на востоке, юго-востоке Костанайской области - туман.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере - низовая метель, гололед, на севере, северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре и на юге области - гололед.

На юге, северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица, ночью на севере, востоке - туман.

В Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

В Алматы ожидается дождь, температура воздуха составит +7+9 градусов, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют снег, -10-12 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.