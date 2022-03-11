Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным синоптиков, лишь в крайних северных регионах страны под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков.
На юге Акмолинской области, днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе, юге, севере Актюбинской области - низовая метель, в центре, на севере - ветер 15-20 метров в секунду, ночью на юге области - гололед.
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На западе, севере Мангистауской области - туман.
Ночью и утром на юге, в центре Алматинской области - туман, днем на востоке области - ветер 15-20 метров в секунду.
На юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области - туман, на юге области ветер 15-20 метров в секунду.
На западе, юге Карагандинской области - туман, гололед, на западе, юге области - ветер 15-20 метров в секунду.
На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе, юго-западе области - ветер 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области - туман, ночью и утром на севере, в центре области - ветер 15-20 метров в секунду.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-25 метров в секунду.
В Алматы ожидаются осадки, +10+12 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Нур-Султане - переменная облачность, -9-11 градусов, скорость ветра - 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение объявили
в Шымкенте и восьми областях.