Пыльная буря ожидается в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

13 июля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане днем 13 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 13 июля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

13 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, 38-41 градусов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства