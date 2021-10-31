Разработчики вакцины QazVaq получили новые квартиры

Фото: gov.kz
ТАРАЗ. 30 ОКТЯБРЯ - Разработчикам вакцины QazVaq вручили ключи от новых квартир в поселке Гвардейский Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, сообщает пресс-служба облакимата.
3 жилых дома на 180 квартир были сданы в эксплуатацию для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три-четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев. Президент дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обучения их детей, организации их досуга. В соответствии с поручениями повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем", - обратился к присутствующим глава региона.
Генеральный директор института Кунсулу Закарья выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, также строителей за качественную работу.
Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем для сотрудников. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области", - сказала она.
Квартиры в жилых домах обставили мебелью, проведены инженерные сети. Рядом с домами также находится физкультурно-оздоровительный комплекс, который в две смены смогут посещать 120 человек.