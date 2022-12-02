Когда казахстанцы смогут использовать QR-код для подписания документов

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в кулуарах сената рассказал о сроках введения QR-кода для подписания документов.
По словам Мусина, введение QR-кодов для подписания документов будет осуществлено в течение следующего года.
Мы установим требование всем государственным информсистемам, которые обслуживают граждан, иметь в арсенале предложение сервиса по QR-подписанию", - пояснил он.
Он также рассказал о преимуществах подписи документов посредством QR-кода. Сегодня пользователь государственного интернет-портала должен устанавливать дополнительные программные обеспечения на компьютер. И у многих с этим возникают сложности.
Мы эту трудность решаем путем того, что каждый человек имеет с собой мобильный телефон, в котором будет сохраняться электронная подпись или же будет сгенерирована в онлайне на основе биометрической идентификации… Когда человек захочет использовать электронную подпись, он будет открывать ее в приложении, наводить на QR-код документа, который хочет подписать и в момент считывания кода он будет нажимать кнопку, подтверждающую согласие подписать документ", - рассказал министр.
Вся эта процедура по подписанию будет проходить на серверах и мобильном устройстве.
Мы думаем об удобстве. На самом деле на многих порталах используются электронные подписи… Популярные платформы отошли от лишнего объяснения гражданам, что они имеют электронную подпись в телефоне. Поэтому мы взяли у них лучший опыт. Электронную подпись человека будем хранить в облачном виде или же на мобильной телефоне", - добавил Мусин.