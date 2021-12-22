Работники станции скорой помощи Караганды пожаловались на унижения со стороны руководства

Как рассказала сотрудница ГКП "Карагандинская областная станции скорой медицинской помощи" Анна Якупова, на недавней планерке начальник вел себя крайне некорректно.
Арман Ерликович начал нас оскорблять - что мы "ни рожи, ни кожи", что мы дармоедки, что нечестным трудом зарабатываем свой хлеб, проститутки... Мы многие матери здесь. Я потом сильно болела после этого, не могла в себя прийти", - заявила Якупова.
Под возмущениями и жалобами подписались уже 17 врачей и фельдшеров. Женщины говорят, что ошарашенные таким "приветствием", не успели сделать аудиозапись слов замдиректора. Диктофон включили позже. Но и эта часть планерки впечатляет, сообщает телеканал Astana.tv.
Руководство станции скорой помощи факт нарушения этики не отрицает. Начато служебное расследование. Однако оскорблений в адрес конкретных лиц в аудиозаписи не нашли.
По факту тех материалов, которые были предоставлены сотрудниками оперативного расследования, было вынесено решение о вынесении дисциплинарного взыскания в виде выговора данному сотруднику. Они говорят, что их оскорбили. Вы услышали это в записях? Я этого не услышал", - сказал директор станции скорой помощи Зульфикор Абилкасимов.
По словам фельдшеров, такая несдержанность со стороны начальника не редкость. Терпеть подобное они больше не намерены.
Мы хотели, чтобы его сняли. Мы устали от его гнета, от его нецензурной брани. Мы хотим, чтобы нас услышало министерство и аким города Караганды…Часто выслушиваем это. Ну вот как-то боялись. Мы до сих пор думаем, что начнутся гонения", - рассказали сотрудники.
Служебное расследование продолжается. Его результаты на станции скорой помощи обещали обнародовать позже.