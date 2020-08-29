Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Работников, не получавших доход во время карантина, вернули в ОСМС, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга по вопросам доступа к услугам в пакете ОСМС рассказал директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Правительство Казахстана приняло решение о поддержке населения в получении медицинской помощи в период пандемии в системе ОСМС. В связи с этим гражданам по нескольким категориям предоставили временный статус застрахованности, несмотря на неуплату.

Неоднократно население поднимало вопрос об отсутствии статуса застрахованности у наемных работников, которые в период ЧП были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. И решением правительства были предусмотрены некоторые льготы для таких граждан. Фонд, в свою очередь, на сегодняшний день уже присвоил им статус застрахованности", - прокомментировал Тлеухан Абилдаев.

Таким образом, статус застрахованности вернули следующим категориям граждан:

- наемные работники, у которых имеется хотя бы один платеж за последние три месяца, а задолженность по платежам не превышает двух месяцев;

- ИП, лица, занимающиеся частной практикой, у которых имеется оплата за последние три месяца, а задолженность не превышает двух месяцев;

- лица, взносы за которых осуществляет государство, но после оплаты ЕСП (единый совокупный платеж) для получения единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий (42 500 тенге) потеряли свой социальный статус.

Граждане всегда могут проверить свой статус посредством Telegram-бота Saqtandyrubot, мобильного приложения Qoldau 24/7 и в личном кабинете на Egov.

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