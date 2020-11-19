Космический корабль "Буран" находится на балансе "РКК "Байконур"

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Найден владелец космического корабля "Буран", передает Kazakhstan Today.

Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО "РКК "Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история", - сообщил в Twitter генеральный директор АО "Ракетно-космической компании "Байконур" Даурен Муса.

Напомним, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал в Twitter о том, что пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран" . "Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса".

По данным РИА "Новости", речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97% готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения - этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

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