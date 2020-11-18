Глава "Роскосмоса" ищет казахстанца, владеющего космическим кораблем "Буран"

Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал в Twitter о том, что пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран", передает Kazakhstan Today.

Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса".

По данным РИА "Новости", речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97% готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения - этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

По словам историка космонавтики, создателя сайта и книги о "Буране" Вадима Лукашевича, сейчас состояние корабля удручающее, поскольку любой желающий может залезть в корпус, где без охраны и необходимых условий хранится "Буран".

Фактически корабль сейчас в убитом состоянии. Когда его передавали казахской стороне, он был в состоянии готовности к полету на 95%. Все оборудование, все системы стояли. А потом возникли фотографии, на которых видно, как все разворовывается. Там сталкеры, там любители цветных металлов и микросхем. Его раздолбали и снаружи и внутри. Такое хранение, точнее отсутствие хранения его просто убивает. Сейчас это каркас остался. Все стекла побиты. Это как надо бить трехслойные иллюминаторы, которые противометеорные, чтобы их разбить? Это фактически оптическая броня, но она вся разбита. Там то ли бомжи внутри костры жгли, то ли еще кто-то", - рассказал Лукашевич.

Он отметил, что в свое время немецкие специалисты из технического музея Шпайера вели переговоры с владельцами "Бурана" о покупке его за 6 миллионов евро без учёта транспортировки, а в 2019 году к Лукашевичу обращались представители парка "Патриот", чтобы тот помог найти владельцев "Бурана" для перевозки того на демонстрационную площадку парка, однако до переговоров о цене дело не дошло, поскольку казахстанские власти решили установить "Буран" в парке в Нур-Султане, рассказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что в отличие от "Бурана", все американские шаттлы стоят в музеях Америки как национальное достояние.

Если мы говорим о патриотизме, то это правильно - вернуть "Буран" на родину", - сказал эксперт, добавив, что данный экземпляр кораблей серии "Буран" имеет коллекционную и историческую ценность.

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