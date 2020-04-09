Расследование по обращению врача с коронавирусом начали в Жамбылской области

Тараз. 8 апреля. Kazakhstan Today - По обращению врача, заболевшего коронавирусом, начали служебное расследование в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Управлением здравоохранения совместно с департаментом Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг начато служебное расследование по обращению врача Центральной районной больницы Меркенского района Т. Ордабаевой, опубликованному в социальных сетях. Врач-инфекционист Т. Ордабаева работала на ставку 1,75 (с 9 до 18.00 часов) с соответствующим должностным окладом. В том числе на 0,25 ставки с ее согласия она временно исполняла обязанности коллеги, который находится на больничном", - говорится в сообщении областного управления здравоохранения, опубликованном в Facebook .

По информации ведомства, 3 апреля врач Ордабаева обратилась с жалобами на повышение температуры. У неё были взяты лабораторные анализы (ПЦР), которые выявили заболевание коронавирусной инфекцией. Проведено эпидемиологическое расследование, установлены и помещены в карантин 5 близких контактных лиц, у которых взяты анализы.

Заболевшая находится в двухместном боксе инфекционного стационара вместе с другим пациентом с аналогичным диагнозом, что не противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласно протоколу лечения, утвержденному Министерством здравоохранения, получает препарат "Алувия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, у пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом повторные анализы ПЦР берутся двукратно только перед выпиской. При госпитализации взятие повторных анализов не требуется.

У близких контактных лиц при госпитализации берутся анализы ПЦР (мазок и кровь). В случае отрицательных результатов взятие повторных анализов не требуется. Ретестирование проводится только у пациентов с подтвержденным диагнозом", - проинформировали в управлении.

По данным ведомства, на сегодняшний день медицинские работники районной больницы в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. В наличии имеются свыше 1000 медицинских одноразовых масок, многоразовых масок - 1600, одноразовых костюмов - 1200 единиц, дезинфекционных средств - 40 тысяч таблеток "Диахлора", 15 литров антисептиков. В текущем году больницей приобретены СИЗ и дезсредства на сумму 3 миллиона 468 тысяч тенге. Дополнительно планируется закуп на 6 миллионов тенге.

В текущем месяце 20 медицинским работникам данной районной больницы, задействованным в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции, планируется выплата премий, в том числе врачу Т. Ордабаевой", - заверили в управлении.

Как отмечается, факт заболевания врача Т. Ордабаевой не скрывался, информация передана в Комитет контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК. Все озвученные ею факты будут проверены в ходе служебного расследования.

В целом на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в области выделено 576 миллионов тенге из республиканского бюджета и 281 миллион из местного бюджета. В наличии имеется запас 4,1 тысяч одноразовых костюмов, 276 тысяч одноразовых масок, 17,8 тысяч респираторов, 4,8 тысяч литров дезсредств и антисептиков и др. медицинских изделий и препаратов", - заключается в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Меркенской центральной районной больницы Толкинай Ордабаева, заболевшая коронавирусом, пожаловалась на плохие условия в больнице Тараза, о своей ситуации она написала на своей странице в Facebook

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