Размер выплат за сдачу старого автомобиля на утилизацию увеличен в Казахстане

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - 1 июня ТОО "Оператор РОП" повышает размер денежной выплаты за сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации легковых автомобилей (ВЭТС), передает Kazakhstan Today.

"1 июня Оператор РОП повышает размер денежной выплаты за сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации легковых автомобилей (ВЭТС) по согласованию с Министерствами по инвестициям и развитию, экологии, геологии и природных ресурсов", - сказано в сообщении ТОО "Оператора РОП".

Согласно новым условиям приема ВЭТС, денежная выплата за категорию М1 привязана к месячному расчетному показателю (МРП):

- категория 1 (полная комплектация) размер выплаты составит - 72 МРП;

- категория 2 (неполная комплектация) - 54 МРП.

Таким образом, собственник ВЭТС получит порядка 200 тысяч тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тысяч тенге, и по 2 категории порядка 150 тысяч тенге, вместо ранее выплачиваемых 48 тысяч тенге.

Еще одним положительным моментом является сокращение сроков перечисления денежных средств. Перевод денег за ВЭТС на счет собственника будет произведен в течение двух дней.





Оператор РОП уверен, что повышение компенсации и привязка к МРП денежной выплаты получат положительные отклики у населения. Скидочные сертификаты для покупки новых транспортных средств отечественного производства сохранены для подлежащего утилизации пассажирского (категории М2, М3), грузового и большегрузного транспорта (N1, N2, N3). При этом ранее выданные скидочные сертификаты (за сдачу легкового авто) действительны до истечения указанных в них сроков действия", - рассказали в организации.

Еще одним нововведением Оператора РОП стало внедрение интеграции Автоматизированной информационной системы "Auto.recycle.kz" с сервисным центром Комитета административной полиции Министерства внутренних дел. Цифровое нововведение позволит упростить процедуру проверки информации о снятых с учета ВЭТС и соответственно сократить срок рассмотрения заявок на сдачу ВЭТС до двух дней.

Сверка предоставленной автовладельцем информации с базой данных КАП МВД будет осуществляться в автоматическом режиме в течение 1 минуты. До запуска интеграционных процессов проверка информации о снятых с учета ВЭТС по базе МВД занимала порядка 30 дней.

Подчеркивается, что всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи ВЭТС, пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию свыше 130 тыс. автомобилей. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе по переработке старых автомобилей.





ТОО «Оператор РОП» - уполномоченная постановлением правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1137 организация, ответственная за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане. Оператор РОП подотчетен уполномоченному органу в области охраны окружающей среды Республики Казахстан. Основные направления деятельности: организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции) подпадающих под действие РОП.

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