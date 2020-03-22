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Разработана памятка по вопросам въезда в Алматы и выезда из города

21.03.2020, 23:59 5482
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы утвердил памятку о "зеленом коридоре" на блокпостах Алматы, передает Kazakhstan Today
 
Запрет на въезд и выезд начинает действовать с 22 марта, в 00.00, напомнили в пресс-службе акимата города.
 
Согласно памятке, в частности, ограничения не распространяются на граждан и транспортные средства медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, экстренного реагирования и коммунального хозяйства, ритуальной службы, грузовых и транзитных перевозок любых видов грузов, специализированный инкассаторский транспорт по удостоверению личности.
 
Ранее сообщалось, с 00.00 22 марта в городах Нур-Султане и Алматы вступают в силу ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции.
 

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