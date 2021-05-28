Развитие платформы Kuaishou обсудили в рамках мероприятия "Коммуникация в СМИ и социальное развитие в Китае"

ПЕКИН. 27 МАЯ - Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с порталом "Хуаньцюван" провел онлайн-мероприятие на тему "Коммуникация в СМИ и социальное развитие в Китае", в рамках которого вице-президент компании Kuaishou Лю Чжэнь рассказал о перспективах развития платформы Kuaishou, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Kuaishou - это платформа для размещения коротких видео о повседневной жизни обычных людей. Она стала одним из наиболее широко используемых приложений социальной платформы, а также важным медиаканалом для распространения информации в Китае.

В 2020 году среднесуточные и среднемесячные активные пользователи Quick App и мини-программ составили 308 млн и 777 млн, соответственно. В течение того же периода активные пользователи ежедневно использовали приложение Kuaishou в среднем более 87 минут и обращались к нему свыше 10 раз в день", - сообщил Лю Чжэнь.

Он отметил, что миссия Kuaishou состоит в том, чтобы помочь пользователям найти то, что им нужно, раскрыть свои преимущества. По мнению вице-президента, Kuaishou по сравнению с другими платформами для создания коротких видео имеет более сильные социальные характеристики, а его пользователи обладают более тесной эмоциональной связью.

Общий объем товаров электронной коммерции на платформе Kuaishou вырос с 59,6 млрд юаней в 2019 году до 381,2 млрд юаней в 2020 году, что на 540% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году мы продолжим развивать платформу электронной коммерции, рассматривая пользователей платформы и продавцов-стримеров в качестве ядра, и будем создавать отношения сотрудничества с сотней партнеров с общим объемом торговых сделок более $1 млрд", - сказал Лю Чжэнь.

Презентацию компании можно посмотреть здесь

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства