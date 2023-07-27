В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
02.07.2023, 12:33 99721
Занесенных в Красную книгу Казахстана редких птиц засняли в нацпарке "Бурабай"
На территории нацпарка насчитывается 50-60 особей журавля-красавки
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Кокшетау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Редкие птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана, попали в объектив камер национального парка "Бурабай", сообщает Sinegor.kz
Ученые парка считают это большим достижением, так как на территории нацпарка насчитывается 50-60 особей журавля-красавки.
В мае впервые за последние 2 года фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке, запечатлела рысь.
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26.07.2023, 21:21 14011
В акимате Алматы, рассказали, когда восстановят регулярную подачу воды
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы рассказали, почему в некоторых районах города есть проблема с подачей воды - в реках наблюдается повышенный уровень мутности.
Аэровизуальный облет показал, что повышен уровень воды в реке Кіші Алматы. Такая же обстановка наблюдается и по руслам других рек. Повышенный уровень воды подмывает речные берега. Это приводит к повышенной мутности исходной воды в реке. Кроме того, мутность воды идет с интенсивно тающих ледников, сообщает пресс-служба.
Как рассказал начальник ДЧС Ерлан Алибеков, ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями. Кроме того, за последние 13 дней, в связи с жарой, в горной местности таят ледники.
В предыдущие годы было прохладнее в июле и августе, в связи с чем подобных проблем не возникало. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +25+28 к концу недели, начиная с пятницы. Данный температурный режим сохранится и в первой декаде августа. В этом случае концентрация мутности сократится, потому что уменьшится таяние ледников", - объяснил Алибеков.
Он добавил, что изменение мутности в сторону увеличения может произойти в случае сильных дождей в горной местности.
Глава ДЧС также сообщил, что в горах на шести озерах проводятся превентивные работы, благодаря которым снижен уровень воды. Ежедневно ведется мониторинг и контроль за всеми моренными озерами.
В вою очередь руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев заявил, что проблема подачи воды затронула несколько районов, в том числе и Наурызбайский. По его словам, на сегодняшний день мегаполис обеспечивается шестью основными источниками водоснабжения, как подземными, так и надземными.
В фильтровальную станцию мы не можем подать воду по той причине, что она забьется и тогда настанет реальная техногенная опасность для города. Когда снизится замутнение, и вода станет светлее, водозабор "Медео" будет заполняться", - сказал Малыбаев.
Он сообщил, что управлением энергетики и водоснабжения в рамках генплана разрабатывается проект по водообеспечению присоединенных к Алматы территорий. И если подобные ситуации в будущем повторятся, то решить их станет возможным с помощью подземных источников.
Ранее сообщалось, что в южной части Медеуского района продолжают действовать временные ограничения подачи воды из-за высокой мутности воды в горных реках после селя.
26.07.2023, 20:08 17311
В Астане больше половины пассажиров не платят за проезд
При этом в парке есть четкие графики, четкие планы
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане больше половины пассажиров не платят за проезд в автобусах. Об этом заявил председатель правления автобусного парка №1 Медет Шакаев.
Минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные горюче-смазочные материалы. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит", - сообщил Шакаев.
При этом он отметил, что в парке есть четкие графики, четкие планы. Автобусы выходят на маршруты вне зависимости от того, сколько человек перевозят, а также оплачивают пассажиры проезд или нет.
Кроме того, по его словам, скоро будут закуплены 320 новых автобусов. Это поможет сократить интервал между поездками.
26.07.2023, 19:16 18781
В Международном аэропорту Астаны стоимость парковки подорожает на 100%
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 августа в столичном аэропорту изменится плата за парковку. Цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 вырастут со 100 до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменится с 50 тенге до 100 тенге в час, сообщает пресс-служба аэропорта.
В связи с ростом злоупотреблений экспресс-полосой и жалобами пассажиров, водитель будет платить 300 тенге по новому тарифу, при въезде на 15-минутную бесплатную полосу в третий раз и более за сутки.
Изменение тарифов на парковку связано с повышением коммунальных тарифов.
Стоимость закрытой парковки справа от терминала Т2, где выполняются внутренние рейсы остается неизменной.
В качестве альтернативы платной парковке администрация аэропорта Астаны предлагает бесплатную парковку, расположенную рядом с закрытой парковкой.
Напомним, с 15 июля по 8 августа проводятся ремонтные работы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Время работ: ежедневно с 11.00 до 18.00.
26.07.2023, 14:48 28016
Досаев считает недостаточным количество голосов в петиции с требованием его отставки
Фото: gov.kz
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев считает недостаточным количество около 60 тысяч подписей казахстанцев под петицией с требованием его отставки.
На одной из встреч с населением аким Алматы ответил на вопрос жительницы о своей отставке, сообщает телеканал КТК.
Ерболат Досаев отметил, что в городе проживает более 2 млн человек, а петицию подписали несколько тысяч, в том числе люди без фамилий и ИИН.
"Я видел петицию, которую подписали, в том числе не указав свои данные. Возможно, здесь хорошо работают боты. Мы работаем, следим за вопросами, которые поднимаются. Город - это живой организм, каждый день что-то происходит. Мне как акиму важно ваше мнение. Но меня на эту должность назначил глава государства, который примет решение", - заявил аким Алматы.
Напомним, алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. На сегодняшний день, петиция набрала более 57 430 голосов.
Этим летом сразу в нескольких районах города начался ремонт дорог. Большие заторы на улицах образовались из-за ремонта на проспектах Аль-Фараби и Абая.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также жители Алматы регулярно жалуются на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
26.07.2023, 14:12 26871
В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК выработан алгоритм согласования групповых выездов детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса, информирует пресс-служба министерства.
Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", - пояснили в ведомстве.
При групповых выездах детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса необходимо:
- Родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на спорные территории;
- Родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на спорных территориях.
Координация закреплена за управлениями образования", - добавили в министерстве.
Вчера в кулуарах правительства журналисты спросили министра просвещения РК Гани Бейсембаев о том, были ли новые факты вывоза детей в Крым.
Пока новых фактов не было выявлено. Если будут, вы будете знать", - заявил глава ведомства.
26.07.2023, 09:56 37276
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
Вкладчикам обещали высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада - 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, при этом, клиентам не предоставлялись, какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей". Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании "S-Group", просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ", - отметили в АФМ.
Как сообщалось ранее, в Западно-Казахстанской области ведется досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой. Ущерб от деятельности финпирамиды превысил 769 млн тенге.
26.07.2023, 09:04 38781
Пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области гражданин Турции арестован
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов.
Мужчина, нанесший телесные повреждения маленькой девочке взят под стражу. Вчера, 25 июля текущего года ходатайство органа расследования об избрании меры пресечения "Содержание под стражей" в отношении подозреваемого гр. О., 1998 года рождения удовлетворено и санкционировано Следственным судом Карасайского района сроком на 2 месяца (на период расследования)", - говорится в сообщении.
Производство досудебного расследования, начатое по статье 293 УК РК - "Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам", продолжается в районном подразделении.
Напомним, 23 июля гражданин Турции в одном из торгово-развлекательных центров в Карасайском районе Алматинской области пнул малолетнего ребенка. Видео инцидента распространилось в Сети.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Предварительное следствие по уголовному делу проводится при координации департамента полиции Алматинской области. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно - процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметил Рустам Абдрахманов.
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала инцидент.
26.07.2023, 08:32 40071
В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Фото: скриншоты из видео акимата
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района. Для жителей района организован подвоз воды и установлены биотуалеты.
Напомним, повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
По данным акимата, вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.
В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", - сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.
В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.
Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры", - сообщил Ерлан Алибеков.
В настоящее время 8 единицами инженерной техники "Казселезащиты" ведутся работы по расчистке тракторной автодороги (ГЛК - ледник Туюк-Су) от последствий размывов.
В то же время, согласно данным РГП "Казгидромет", постепенное снижение температуры воздуха ожидается с конца текущей недели. Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды.
По данным городского Управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объема воды находится на постоянном лабораторном контроле. При этом на протяжении последних дней уровень мутности на фильтровальной станции "Медеу" снизился с 600 мг дм3 (22 июля) до 142 мг дм3 (24 июля), однако в связи с обвалом на горных реках концентрация мутности вновь усилилась. В течение дня 25 июля мутность держится на уровне 170-358 мг дм3.
В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", - сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.
Акиматом приняты временные меры по обеспечению жителей доступом к воде. В ходе встречи с жителями аким Медеуского района Еркебулан Оразалин и генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев разъяснили ситуацию по понижению давления и временному ограничению в подаче воды.
Сегодня мы совместно с руководством "Алматы Су" встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов (до 8 единиц), установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам", - сказал Оразалин.
Заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: + 7 775 594 90 94 (по биотуалетам), + 7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП "Алматы Су" по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01", - сообщили в акимате.
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