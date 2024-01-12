11.01.2024, 21:00 26901
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в Мангистауской области
Фото: скриншот
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Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очень редкого хищника - белого волка удалось запечатлеть в государственном природном заповеднике "Манашы" в Магистауской области, сообщает mangystaumedia.kz.
Белый волк - очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать около 30-80 кг в зависимости от места проживания", - рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.
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12.01.2024, 10:41 886
В области Улытау сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан деньги за газификацию
После вмешательства Агентства по финмониторингу жители двух населенных пунктов подключены к газоснабжению
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Жезказган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители двух населенных пунктов в области Улытау подключены к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, в поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге.
Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ. В сентября 2023 года департаментом АФМ начато досудебное расследование. В результате проведенной работы в настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома", - сообщили в АФМ.
Ранее сообщалось о расследовании в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане.
12.01.2024, 08:42 5046
Жители микрорайона в Актау пожаловались на незаконные раскопки: подрядчика оштрафовали
Фото: акимат Актау
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Актау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 15-го микрорайона Актау обратились в городской акимат с просьбой пресечь непонятные раскопки с порчей заасфальтированной дороги, проводимые застройщиками жилого комплекса. На место происшествия выехали представители администрации города и полиция, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, в районе жилого комплекса "Таншолпан" подрядной организацией были проведены земляные работы. Было установлено, что подрядное учреждение не заключило и не оформило предварительную техническую документацию в отделе городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Сотрудниками Актауского городского управления полиции на подрядное учреждение составлен административный протокол и наложен штраф в соответствии со статьей 630 Кодекса РК об административных правонарушениях (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). В целях оформления согласительных документов подрядному учреждению выдано предупреждение.
Как сообщалось ранее, 9 января жители Алматы обратились в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с жалобой на то, что на улице Утегенова ведутся дорожные работы. Стоит отметить, что люди, которые занимались раскопками, не смогли предъявить никаких документов о проводимых работах.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017 году и вызвала большое социальное напряжение. Тогда жители микрорайона Алатау Бостандыкского района Алматы жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца.
Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году. При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".
Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.
По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.
11.01.2024, 17:09 35191
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин
О дате и времени прощания пока не сообщается
Фото: wikipedia.org
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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни на 89-м году жизни.
Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.
Ректор Щепкинского училища Борис Любимов подтвердил информацию о смерти Соломина.
Да, сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад", - заявил он.
По информации издания, о дате и времени прощания пока не сообщается.
В пресс-службе Малого театра отметили, что Юрий Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.
Соломину было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
11.01.2024, 15:56 37596
Быстро разберемся - министр торговли о базарной мафии
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев пообещал, что министерство будет оперативно разбираться со случаями рыночных группировок.
Говорить сегодня о том, что присутствует какая-то группировка на местах торговли, мы не можем. Потому что, если такие факты есть, я вам открыто скажу, с любой группировкой мы быстро разберемся. И по линии правоохранительных органов, и по своей линии", - заверил министр.
При этом он отметил, что такие случаи связаны с недобросовестной конкуренцией, "а не по причине группировок".
Кто-то пытается свое положение, статус уникального поставщика сохранить. Такие факты в жизни бывают. Мы на это реагируем", - сказал Шаккалиев.
В качестве примера он привел ярмарки. Были случаи, когда поставщики из объявленного для торговли региона не могли получить доступ к торговым местам.
При этом он заверил, что территориальный департамент оперативно реагирует на такие сигналы.
Такие факты бывают, но массовость или организованный характер подтвердить не могу", - добавил Арман Шаккалиев
11.01.2024, 13:20 42821
Воспитание осталось в стороне: сенатор обеспокоен уровнем культуры казахстанцев
По его мнению, пришло время обратить пристальное внимание на вопросы воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский сенатор Нурторе Жусип выразил обеспокоенность низким уровнем культуры и воспитания казахстанцев.
У казахов есть поговорка: "Как только казан остается без крышки, тут и собака теряет совесть". В прошлом году мы были свидетелями, как наши жители жадно разбирали овощи и фрукты из Таджикистана, что вызвало шквал негодования. Мы видели, как перед Новым годом буквально за минуту разобрали шоколадную елку. Эти видео набирают тысячи просмотров в международных пабликах. Так это наш культурный уровень? Чего мы достигли? В чем причина таких не совсем приличных ситуаций? Нельзя сказать, что мы голодаем. А сказать, что мы сыты, не дают такого рода неприятные картины. Как мы могли дойти до такого именно сегодня, живя в сытости?" - сказал депутат, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК.
По его мнению, в Казахстане неправильно поставлен вопрос воспитания.
Воспитание в семье осталось в стороне. Куда делись древние запреты не трогать чужое, "не бери чужого, даже если это бесплатно"? Неужели мудрость нашего народа, заключенная в трех словах - "уят", "непристойно", "жалко", потеряла смысл? У казахов есть понятие "невоспитанный" - очень тяжелое и низкое слово для любого человека. Если запачкается белый воротник рубашки, то его можно отстирать, а что делать с запятнанной репутацией нации, как очистить? Наряду с воспитанием культура должна быть правильной. Без культуры мир пуст, говорил Абай", - добавил Жусип.
За годы независимости государством был проведен ряд работ, направленных на повышение культурного уровня и расширение познания. Конечная цель всех работ, начиная с программы "Культурное наследие", заканчивая программой "Рухани жангыру", заключалась в пробуждении людского сознания и возрождении исторической памяти.
Все это правильно, меры необходимы для развития страны, но значит ли это, что на этом дело закончено. Каковы ценности Справедливого Казахстана, какие обществу нужны ценности? Говорим, независимость - это ценность, семья - ценность, земля, язык, традиции, культура ценностей. Президент выдвинул идею - совершенный человек, честный гражданин. Это тоже ценность. Как, кто все это будет стигматизировать? Сказанное не должно оставаться там, где оно прозвучало. Когда будет создана такая система ценностей, общая для нашей 20-миллионной страны?" - спрашивает сенатор.
По его мнению, пришло время обратить пристальное внимание на вопрос воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры.
Невежество приведет к бесчеловечности. Поэтому считаю необходимым совершенствовать ценностные ориентиры всех, особенно молодого поколения, приложить максимум усилий к привитию трудолюбия, знаний, особое внимание уделить семейному, культурному воспитанию", - сказал Жусип.
Депутат попросил премьер-министра дать поручение и всесторонне проработать концептуальные подходы правительства по данному вопросу и оперативно выработать действия.
11.01.2024, 11:28 45936
Базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети продают базы телефонных номеров граждан Казахстана.
Как отмечает otyrar.kz, базы данных можно купить от 2000 тенге и выше в зависимости от количества контактов. Кроме того, базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории - мужчины или женщины определенного возраста. Эти номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подчеркнули, что распространение персональных данных незаконно.
За нарушения законодательства РК "О персональных данных и их защите" предусмотрена административная ответственность", - заявила главный эксперт Комитета по информационной безопасности Минцифры РК Ырысты Жалилханова.
По мнению специалистов, номера утекают в Сеть разными способами, это может произойти при взломе различных сервисов, их также продают нечистые на руку сотрудники компаний, а еще это происходит во время регистрации на различных сайтах. Чтобы на ваш номер не приходили сомнительные рассылки и не поступали звонки, эксперты советуют использовать своего так называемого цифрового двойника.
Если вам нужно использовать свой номер для регистрации где-то, то не делайте это со своего основного номера, а купите вторую сим-карту, положите ее в телефон и храните ее для того, чтобы получать единоразово SMS для регистрации. Если база утечет, вы точно будете знать, что это ваш не основной номер и что с него вообще можно не брать трубку, потому что туда вам точно никто важный не позвонит", - отметил эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин.
Специалисты советуют не оставлять свои номера на сомнительных сайтах и сервисах и соблюдать хотя бы минимальную приватность в соцсетях.
Ранее данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть.
11.01.2024, 08:12 52676
Более 223 млн попыток кибератак совершено зарубежными хакерами на Казахстан в 2023 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году было совершено 223 млн попыток кибератак от зарубежных хакеров, сообщает государственная техническая служба.
Большинство кибератак на Казахстан совершились из Украины и США.
По данным техслужбы, хакеры пытались найти брешь в защите клиентов ЕШДИ (Единый шлюз доступа к интернету).
Доля атак, которые были направлены на госсектор (МИО - 44%, ГО - 18%), составила 62%.
Атаки преимущественно были направлены на северные регионы РК (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская области).
Как сообщалось ранее, государственный центр информационной безопасности планируют создать в Казахстане.
10.01.2024, 21:32 69656
Метеоусловия в аэропорту Астаны: 12 рейсов задержаны, один отменен
Фото: freepik.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 10 января, в Астане установилась ненастная погода. Сильный снегопад и ветер оказали влияние на авиаперевозки, сообщает пресс-служба КГА.
Служба аэродрома получила уведомление о возможности в период с 14.00 до 20.00 скорости ветра от 22 метров в секунду до 27 метров в секунду.
В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны по решению авиакомпаний в целях авиационной безопасности", - отметили в КГА.
Сейчас на аэродроме аэропорта сильный ветер, скорость ветра 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.
10 января в столичном аэропорту было запланировано 75 рейсов. Из них 12 рейсов были задержаны в связи с поздним прибытием самолета. Из-за неблагоприятных погодных условий в столице отменен рейс IQ389 по маршруту Астана - Жезказган.
Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Сейчас в этих работах задействовано 10 единиц спецтехники.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?