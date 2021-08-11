Репатриационные рейсы открыты для граждан Казахстана и Монголии

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АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В Казахстане планируются спецрейсы для граждан Монголии и Казахстана, желающих вернуться на родину, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Посольство РК в Монголии и авиакомпания "HunnuAir" планируют организовать специальный рейс по направлению Улан-Батор - Нур-Султан - Улан-Батор 14 августа и Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор 19 августа 2021 года. Спецрейсы готовы принять граждан Казахстана, которые хотят вернуться в Монголию, и граждан Монголии, которые имеют вид на жительство в Казахстане, а также членов их семей. Кроме того, граждане Монголии, которые прибыли в Казахстан с нарушением миграционного законодательства, также могут вернуться на родину репатриационными рейсами. Для этого им необходимо обратиться в управление миграционной службы департамента полиции Алматы по адресу: улица Карасай батыра, 109-а", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

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