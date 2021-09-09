Родители казахстанских школьников опасаются, что под предлогом антитеррористических учений над детьми будут ставить эксперименты

Фото: www.instagram.com

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Родители казахстанских школьников опасаются, что под предлогом антитеррористических учений в школах над детьми будут проводиться эксперименты с возможностью слежки, взятия биометрических материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Союзе родителей Казахстана обеспокоены приказом с инструкциями для руководства школ на случай террористической угрозы. Родители школьников уверены, что под предлогом заботы о детях в школах, власти внедряют норму, которая позволит собирать биометрические данные школьников, обыскивать и сканировать. А также проводить в школе антитеррористические учения и эксперименты, о которых родители знать не будут, сообщает "31 Канал"

Там идет слово эксперимент. Как слово эксперимент вообще применимо к детям? Нам говорят, что вы не имеете права заходить в школу. Почему не имеем? Это опять нарушает Конституцию. Мы имеем право передвигаться, наши дети там учатся", - сказала член Союза родителей РК Юлия Жабровец.

Документ разработали Министерство образования совместно с антитеррористическим центром, МВД И МЧС. По данным телеканала, он находился на публичном обсуждении с 12 по 26 июля этого года, "а вот на обсуждении в Интернете всего 4 часа - вчера с 9 до 13 часов, что насторожило родителей".

Отмечается, что, согласно приказу, всем школам предпишут установить не только видеокамеры, но и рамки металлодетекторов.

Полный контроль, видеоконтроль внутри, снаружи всякие датчики, отслеживания, кнопки. Если бы эту же систему направить в организации, где у нас больше всего происходит коррупционной ситуации, наверное, государство у нас очень бы хорошо заработало", - сказал председатель Республиканской Ассоциации потребителей Казахстана Жаслан Айтмаганбетов.

В Министерстве образования пока не ответили на опасения родителей. Но ранее в ведомстве опровергли информацию об эвакуации в случае угрозы без согласия родителей.

Ни о какой тайной эвакуации детей без весомых на то оснований в Казахстане речи не идет. Подобных норм нет ни в существующем законодательстве, ни в проекте приказа министра образования и науки. Эвакуировать школьников будут лишь в случае реальной угрозы, при этом детей доставят в ближайшее безопасное место, а классный руководитель будет обязан уведомить об этом родителей", - приводит телеканал сообщение Минобразования.

Родители-активисты требуют полностью отменить антитеррористический приказ министра, так как предлагаемые меры и затраты несоразмерны с опасностью терроризма. И дать право выбора, учить детей онлайн или офлайн, всем детям, а не только живущим в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства