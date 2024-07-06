Россия и Казахстан совместно продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество - Бородавкин

Фото: пресс-служба

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан совместно настойчиво продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество на основе общих традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил в ходе выступления на пленарном заседании "Театр XXI века: вызовы времени" в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.





Российское драматическое и театральное искусство - одна из неотъемлемых частей культурной жизни Казахстана. Вклад республики в сохранение и развитие русской театральной традиции поистине велик. Практически в каждом областном центре республики есть русский драмтеатр. Казахстанские постановщики и актеры показывают пример истинного профессионализма, таланта и преданности своему делу. Подтверждение этому - постановки "Вишневый сад", "Гроза", "Гоголь. Петербург" в русском театре драмы имени Горького и другие. Не остаются в стороне и органы государственной власти, оказывающие русским театрам и театральной сфере в целом всевозможную поддержку и содействие", - сообщил Алексей Бородавкин.





Также, по его словам, параллельно с развитием классического драматического искусства идет совместный поиск новых форм и методов, позволяющих адаптировать театральные традиции к требованиям времени, найти подход к современному зрителю.





Одна из задач - оторвать молодежь от компьютеров и телефонов, вернуть их в реальную жизнь, в подлинные человеческие отношения и жизненные обстоятельства", - отметил посол.





В ходе своего выступления он подчеркнул, что фестиваль уличных театров "Театральная Евразия" - знаковая веха на этом пути.





Убежден, драматическое искусство останется одной из прочных опор культурно-гуманитарного сотрудничества как в мире в целом, так и в отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан, а фестиваль, который мы открываем сегодня, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между театрами наших стран, взаимному обогащению участников и зрителей", - добавил Алексей Бородавкин.





Директор фестиваля "Театральная Евразия" Эльмира Щербакова отметила, что фестиваль впервые проводится в Казахстане, но, учитывая высокую заинтересованность в этом проекте, которую проявило Министерство культуры и информации, намечены планы на дальнейшее продолжение сотрудничества в области развития жанра уличного театра, сообщает пресс-служба акимата Астаны.





В ходе мероприятия председатель маслихата города Астаны Ерлан Ермекулы выразил удовлетворение тем, что в Астану прибыли несколько десятков театральных коллективов из разных стран, а также отметил, что "театр - это культура, которой более 1000 лет, и он играет важную роль в культурном и социальном развитии, отражая реальность и суть происходящих в обществе событий".