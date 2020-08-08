Россия временно закрыла въезд для студентов из Казахстана

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Въезд студентов из Казахстана, обучающихся в России, временно закрыт, передает Kazakhstan Today.

В посольстве Казахстана в РФ сообщили, что они держат ситуацию на особом контроле и ведут переговоры с российской стороной. Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, о чем оперативно сообщим на наших ресурсах.

Просим вас с пониманием относиться к возникшей форс-мажорной ситуации, сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Подобная нештатная ситуация, в связи с пандемией, сложилась в большинстве стран мира", - говорится в сообщении пресс-службы посольства РК.

Казахстанцам рекомендуют следить за новостями посольства.

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