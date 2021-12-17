Россиянам дадут право полностью или частично отказаться от "цифрового взаимодействия"

МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Российский совет при президенте по правам человека подготовил проект Концепции по защите прав и свобод человека в цифровом пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Телеспутник

Согласно документу, каждый россиянин будет иметь возможность взаимодействовать с государством и обществом "вне цифрового пространства", пишет газета "Ведомости".

В проекте отмечается, что главными угрозами для России в интернете являются "формирование цифрового пространства с участием зарубежных акторов", изменение сфер образования, культуры, просвещения, в том числе с "использованием зарубежных сервисов и методик". Опасность усиливает низкая цифровая грамотность населения и недостаточно высокая надежность хранения данных".

Концепция должна стать "базовым документом" для разработки и совершенствования законодательства в сфере регулирования цифрового пространства.





В проекте документа определены такие понятия, как "цифровое пространство", "цифровой суверенитет человека", "цифровой профиль". Последнее включает в себя, помимо базовых данных, информацию о наличии родственников, обязательств, уровне платежеспособности и "благонадежности", состоянии здоровья и другую информацию.

В документе планируется законодательно ужесточить ответственность за несанкционированное использование персональных данных, а также гарантировать право на защиту от дискриминации и негативных последствий цифровизации.





Вопрос регулирования криптовалют в документе не затронут.



