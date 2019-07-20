Руководитель Охотзоопрома осужден за мошенничество в Западном Казахстане

К. Алимкулов, используя свое служебное положение, обманным путем получил денежные средства от своего подчиненного за неувольнение с работы в связи с совершением на служебной автомашине дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстана по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области.
16 июля Уральский городской суд приговорил чиновника к штрафу. Сумма штрафа не называется.
Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Национальным бюро по противодействию коррупции установлен факт взяточничества адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов. Он подозревается в неоднократном получении денежных средств путём мошенничества от двух граждан в общей сумме $25 тыс. за положительное решение по гражданскому делу в областном суде.
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