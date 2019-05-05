В Алматы адвоката уличили в мошенничестве и коррупции

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов подозревается в коррупции, передает Kazakhstan Today.
Национальным бюро по противодействию коррупции установлен факт взяточничества адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, сообщил в пятницу на брифинге руководитель управления Национального бюро Бауыржан Балгабеков.
"Он подозревается в неоднократном получении денежных средств путём мошенничества от двух граждан в общей сумме $25 тыс. за положительное решение по гражданскому делу в областном суде", - уточнил спикер.
Он отметил, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
Напомним, накануне в ходе брифинга Балгабеков рассказал о коррупционных делах, расследуемых в отношении чиновников сразу в нескольких областях. Так, в СКО директор лесхоза подозревается в получении взяток на общую сумму 1 231 000 тенге за выдачу разрешения на вырубку древесины, в Павлодарской области бывший заместитель руководителя РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" подозревается в хищении бюджетных средств на общую сумму 36,4 млн тенге, а в Алматинской области депутат маслихата Талгарского района - член земельной комиссии арестован за взятку в размере $200 тыс.
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