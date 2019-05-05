В Алматы адвоката уличили в мошенничестве и коррупции

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов подозревается в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Национальным бюро по противодействию коррупции установлен факт взяточничества адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, сообщил в пятницу на брифинге руководитель управления Национального бюро Бауыржан Балгабеков.

"Он подозревается в неоднократном получении денежных средств путём мошенничества от двух граждан в общей сумме $25 тыс. за положительное решение по гражданскому делу в областном суде", - уточнил спикер.

Он отметил, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.

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