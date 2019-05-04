В Павлодарской области сотрудники Госцентра по выплате пенсий незаконно "начислили" пенсии на 36,4 млн тенге

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Павлодарской области бывший заместитель руководителя РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления Национального бюро Бауыржан Балгабеков, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в группе лиц со своими подчиненными на общую сумму 36,4 млн тенге путем незаконного оформления и начисления в 2006-2014 годы пенсионных выплат жителям области. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - сообщил Балгабеков.

Также, по его информации, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении и.о. руководителя управления туризма области. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями путем принятия невыполненных услуг по проведению информационного тура среди отечественных и зарубежных туроператоров и представителей СМИ в рамках государственной программы "Развитие регионов" на общую сумму более 5 млн тенге. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось.

Кроме того, в хищениях подозревается руководство департамента статистики Восточного Казахстана. Досудебное расследование проводится в отношении руководителя департамента статистики области, его заместителя, главного бухгалтера, директора филиала РГП "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан", а также главного бухгалтера указанного филиала.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств на системной основе путем фиктивного заключения договоров о госзакупках способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями без фактической поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг. Cумма ущерба устанавливается", - проинформировал руководитель управления Нацбюро.

Также, по его словам, "руководитель департамента статистики и его заместитель подозреваются в получении взятки от руководителя управления статистики Усть-Каменогорска в сумме 200 тыс. тенге за общее покровительство и попустительство по службе".





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