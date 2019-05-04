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В Алматинской области член земельной комиссии арестован за взятку в размере $200 тыс.

03.05.2019, 17:26 9559
Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области депутат маслихата Талгарского района - член земельной комиссии арестован за взятку в размере $200 тыс. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления Национального бюро Бауыржан Балгабеков, передает Kazakhstan Today.
 

Депутат маслихата Талгарского района области - член земельной комиссии данного района подозревается в получении взятки в сумме $200 тыс. (что эквивалентно 76 млн тенге) от гражданина за изменение целевого назначения земельного участка площадью 12 гектаров, расположенного в Панфиловском сельском округе Талгарского района", - сообщил Бауыржан Балгабеков.

 
По его информации, суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается 
 
Также руководитель управления проинформировал, что департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Туздыбастауского сельского округа Талгарского района.
 

Он подозревается в получении взятки в сумме 1 140 000 тенге за изменение целевого назначения земельного участка площадью 0,030 га из крестьянского хозяйства на личное подсобное хозяйство. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - уточнил он.

 
Кроме того, аким Зеленоборского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от гражданина за лоббирование интересов при рассмотрении районной земельной комиссией вопроса о выделении земельного участка в поселке Зеленый бор под индивидуальное жилищное строительство. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось, сообщил Бауыржан Балгабеков.
 

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