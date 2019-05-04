Директора лесхоза в Северном Казахстане подозревают в систематическом получении взяток от местных жителей

Петропавловск. 3 мая. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области по результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий установлены факты взяточничества со стороны директора КГУ "Лесное хозяйство Кызылжарское" акимата области, передает Kazakhstan Today.

Директор КГУ подозревается в получении на системной основе взяток на общую сумму 1 231 000 тенге от местных жителей за выдачу разрешения на вырубку древесины на предоставленных делянах. Граждане подозреваются в даче взятки должностному лицу. В отношении них процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием вины", - сообщил сегодня на брифинге руководитель управления Национального бюро Бауыржан Балгабеков.

По его словам, в отношении директора КГУ избрана мера пресечения в виде залога. Расследование коррупционной схемы продолжается.

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