Руководство Меркенской больницы освобождено от должностей после жалоб медработников

Тараз. 11 апреля. Kazakhstan Today - Руководство Меркенской районной больницы в Жамбылской области освобождено от должностей после жалобы сотрудников, передает Kazakhstan Today.

За допущенные нарушения освобождены от должностей исполняющий обязанности главного врача больницы Нусипбаев Д., заместитель главного врача по лечебной работе Шойбекова Ж. и главный бухгалтер Мукаева З.", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Напомним, врач-инфекционист Меркенской центральной районной больницы Толкинай Ордабаева, заболевшая коронавирусом, пожаловалась на плохие условия работы в райбольнице , а также на условия лечения от коронавируса в больнице Тараза. По этой жалобе комиссией партийного контроля партии Nur Otan была проведена проверка, указанные факты подтвердились.

Администрация Меркенской ЦРБ принуждала медицинский персонал шить себе маски, что не входит в их должностные обязанности. А также на работе не предоставляются маски и средства защиты", - сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

В субботу, 11 апреля, заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев встретился с медработниками Меркенской районной больницы и жителями района. В ходе встречи были озвучены итоги проведенной проверки по жалобам работников медучреждения.

Комиссией проведена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей Т. Ордабаевой и К. Торекул. Многие доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения", - отметил Жилкибаев.

Он подчеркнул, что материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Также Ержан Жилкибаев представил нового главного врача больницы Райкула Нуржанова.

Жилкибаев заверил, что врачам Т. Ордабаевой и К. Торекул не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий, они будут находиться под защитой руководства области.

Кроме того, акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения и акима района.

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