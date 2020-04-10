В Жамбылской области врачей райбольницы не обеспечили средствами защиты и заставили шить маски

Тараз. 9 апреля. Kazakhstan Today - И.о. главврача райбольницы и замакима Меркенского района привлечены к ответственности после жалобы на условия работы врача-инфекциониста в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Касательно обращения инфицированного врача в Жамбылской области. В ходе мониторинга обращений в социальных сетях установлен следующий факт. Врач-инфекционист Толкынай Ордабаева в своем личном аккаунте написала пост о допущенных нарушениях со стороны руководства Меркенской центральной районной больницы Жамбылской области. По данной публикации Комиссией партийного контроля проведена партийная проверка, указанные факты подтвердились. Администрация Меркенской ЦРБ принуждала медицинский персонал шить себе маски, что не входит в их должностные обязанности. А также на работе не предоставляются маски и средства защиты", - сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

В этой связи привлечены к партийной ответственности (вынесено предупреждение) и.о. главного врача районной больницы Данияр Нусипбеков и заместитель акима района, курирующий сферу здравоохранения, Марат Касым.

Руководству района и управления здравоохранения области было указано о недопущении впредь подобных нарушений и исполнении своих обязанностей на должном уровне", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, ранее врач-инфекционист Меркенской центральной районной больницы Толкинай Ордабаева, заболевшая коронавирусом, пожаловалась на плохие условия работы в райбольнице, а также на условия лечения от коронавируса в больнице Тараза.

По обращению врача управлением здравоохранения совместно с департаментом Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг было начато служебное расследование

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